Firma FAU požaduje po finanční správě vydání 92 milionů korun

„Jedná se o finanční prostředky, které jsou součástí majetkové podstaty FAU a jako s takovými s nimi má nakládat insolvenční správce. Společnost FAU nejprve vyzvala finanční správu k úhradě,“ řekl iDNES.cz právní zástupce opavské společnosti FAU Alfréd Šrámek. „Následně jsem telefonicky kontaktoval ředitele finanční správy pana Janečka k jednání i o této situaci. Pan ředitel Janeček se ale se mnou odmítl sejít a finanční správa tuto věc dále neřešila a úroky nezaplatila. Proto byla FAU nucena žalobu podat,“ dodal.



Společnost FAU podala žalobu k Obvodnímu soudu pro Prahu 7 kvůli částce 19 326 575,74 korun, která představuje úrok z finančních prostředků zabavených při exekuci. „Zároveň v pondělí vyzvala společnost FAU Specializovaný finanční úřad k vydání částky 72 740 865,38 Kč do majetkové podstaty FAU, jako nezákonně exekučně vymožené částky na podkladě soudem zrušeného zajišťovacího příkazu,“ upřesnil Šrámek.

Finanční správa dříve uvedla, že měla důvodné podezření z vědomého zapojení FAU do karuselového podvodu a že rozkryla rozsáhlý podvodný řetězec, v němž nebyla u firem placena DPH a byl podvodně vylákán nárok na odpočet DPH. Vydala několik zajišťovacích příkazů. Podle Šrámka pak například v červnu soud zrušil zajišťovací příkaz na více než 217 milionů korun. Další dva příkazy ve výši 140 a 200 milionů korun bude soud řešit do měsíce. Vydalo je pravděpodobně Generální ředitelství cel.



Firma FAU vlastní v areálu přerovské společnosti Precheza z holdingu Agrofert sklad pohonných hmot. Firma se po zásahu Finanční správy dostala do insolvence loni v říjnu, o dva měsíce později ji soud poslal do konkurzu. Na internetu se v posledních dnech objevila nahrávka, na které předseda hnutí ANO a bývalý majitel Agrofertu Babiš o firmě FAU mluví. Babiš už dříve odmítl, že by v době svého působení na ministerstvu finanční a celní správu zneužíval a úkoloval (psali jsme zde).

Soud podle dřívějších informací postup daňové správy označil za nezákonný a zajišťovací příkazy zrušil. Finanční správa v této souvislosti uvedla, že Krajský soud v Ostravě nezpochybnil nárok Finanční správy na doměřenou daň či její postup, ale pouze se neztotožnil s tím, jak by měla společnost ručit za svého dodavatele.

Premiér Bohuslav Sobotka se vyjadřuje ke kauze kolem firmy FAU:

