Favorit má nového investora. Získal 70 milionů na vstup do zahraničí

Je to zdaleka největší investice do Favoritu, který v minulosti získal prostředky už od společnosti Grindon Invest Martina Hrdiny výměnou za desetiprocentní podíl. Richard Galovič, majitel Favoritu, který je vzděláním strojař a každé kolo sám navrhuje, se pokoušel přilákat kapitál i skrze platformu Fundlift, nakonec však od záměru ustoupil.



Zleva: majitel Favoritu Richard Galovič, investor Michal Mička, právník Vít Kučera.

Peníze od společnosti C2H (Capital to Human) investora do startupů Michala Mičky půjdou na zahraniční expanzi, navýšení výrobních kapacit a vývoj nových technologií.

Favorit by rád vyjel například na silnice v Británii, USA, Německu, Nizozemsku, Japonsku či Austrálii. Karbonová kola s řadou technologických inovací cílí na movitější klientelu, cena v základu začíná na více než šedesáti tisících korun.

Do jednoho roku chce Favorit otevřít pět zahraničních zastoupení v západní Evropě a USA. Do čtyř let se má počet těchto zastoupení zvýšit na dvacet.

Apple mezi koly

„Pro projekt je klíčová především kvalita lidí. Ti mají podle mě jednoznačně největší vliv na zhodnocení investice. Richard Galovič mě zkrátka přesvědčil o tom, že má na to, aby se prosadil v zahraničí. Našel díru na trhu, vytvořil skvělý produkt a vymyslel perfektní strategii, jak mezinárodního úspěchu dosáhnout,“ uvedl pro iDNES.cz Mička, který Favorit označil za Apple mezi koly.

O Mičkovi bylo loni na české startupové scéně poměrně slyšet, jeho investiční skupina Incomming Ventures má za sebou za krátkou dobu pět investic, letos chce počet zdvojnásobit. Investoval třeba do služby Flatio, zprostředkovávající krátkodobé pronájmy nebo projektu Expando, jež usnadňuje firmám vstup na eBay či Amazon.

S Favoritem však vyjíždí ze světa e-commerce.

„Ambice jsou velké a před námi je ještě obrovský kus práce. Od investice očekávám mnohonásobné zhodnocení v horizontu 3-5 let,“ věří. Sám Galovič už proinvestoval ve firmě desítky milionů korun a přesvědčil se o tom, že zájem o luxusní kola je obrovský. Firma na českém trhu nestíhala vyrábět. Teď je projekt plně připravený na zahraniční expanzi.

Investiční prostředky půjdou také na navýšení počtu zaměstnanců a zkrácení dodacích termínů. Nyní se na kola, šitá na míru, čeká několik týdnů.

Mičkova společnost C2H investuje do českých firem s chutí expandovat. Její součástí je i Incomming Ventures, která se zaměřuje na internetové projekty. Divize C2H cílí na reality a C2H Private Equity na investice do zaběhnutých společností s danou historií.