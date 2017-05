USA chtějí žalovat Fiat Chrysler kvůli nadměrným emisím

Americká Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) v lednu automobilku Fiat Chrysler obvinila z používání softwaru, který umožnil obejít normy pro emise oxidů dusíku u zhruba 104 000 jejích naftových aut. Upozornila, že automobilka by mohla dostat pokutu až 4,6 miliardy dolarů (téměř 110 miliard korun). Firma nicméně tvrdí, že její naftové vozy jsou zcela v souladu s emisními předpisy.

EPA nyní s automobilkou jedná o emisích a o tom, zda schválí její nové naftové modely. Automobilka uvedla, že soudní řízení by v této fázi bylo kontraproduktivní. Dodala, že v případě soudního procesu se bude energicky bránit, a to zejména vůči nařčením, že do automobilů záměrně instalovala systém umožňující podvádět při testech emisí.

Skupina Fiat Chrysler čelí kvůli emisím problémům rovněž v Evropě. Na nesrovnalosti kolem emisí jejích naftových vozů již loni poukázalo Německo. Letos v březnu začala firmu kvůli emisím vyšetřovat francouzská prokuratura.

Evropská komise tento týden zahájila řízení s Itálií, protože země podle ní nereagovala na obvinění, že automobilka Fiat Chrysler podvádí při testování emisí svých vozů. Itálie by v důsledku tohoto řízení mohla skončit před soudem, upozorňuje agentura Reuters.

Automobilové emise se dostaly do centra pozornosti v září 2015, kdy německý Volkswagen v reakci na obvinění ze strany amerických úřadů přiznal, že do zhruba 11 milionů naftových aut po celém světě nainstaloval software umožňující manipulovat s testy emisí oxidů dusíku. Skandál se týká i zhruba 1,2 milionu vozů Škoda Auto.

Ve Spojených státech emisní skandál Volkswagenu zahrnuje téměř 600 000 aut. Volkswagen v rámci lednové dohody s americkým ministerstvem spravedlnosti souhlasil se zaplacením 4,3 miliardy dolarů. Celkové náklady Volkswagenu na řešení skandálu v USA by se však podle agentury Reuters mohly vyšplhat až na 25 miliard dolarů. Automobilka navíc čelí vyšetřování a žalobám také v dalších zemích.