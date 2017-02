Oblek za 12 tisíc korun. Lesníci se po dvaceti letech převléknou z kamizol

Cena za čtyřletou rámcovou zakázku je 59,9 milionu korun bez DPH. Do soutěže se přihlásila pouze rodinná firma Koutný z Prostějova. Podle Lesů ČR (LČR) to není překvapující.

„Na trhu není mnoho firem, které mohou tak velkou dodávku uniforem připravit,“ uvedla dříve mluvčí Eva Jouklová. Smlouvu obě strany uzavřely v úterý. Odhad ceny pro soutěž byl 60 milionů korun bez DPH.

Podnikové stejnokroje by mělo postupně dostat zhruba 2 500 z celkem 3 200 zaměstnanců podniku. Prvních 1 250 kusů stejnokrojů firma dodá do letošního srpna. Nová uniforma vyjde o deset procent levněji než stávající dvacet let starý model. Za dámský komplet podnik zaplatí 12 640 korun, za pánský 11 500 korun. Stejnokroje bude firma Koutný šít i pro nové zaměstnance LČR. Kromě sak, kalhot, plášťů, vest, sukní a košil dodá i doplňky, kterými jsou kravaty, šátky, klobouky, spony či opasky.

Oděvní firma Koutný je předním tuzemským výrobcem oděvů a profesního oblečení. Vznikla v roce 1995 a mezi její zákazníky v segmentu uniforem patří například ministerstvo obrany, vězeňská a celní správa, policie, hasiči, dopravní podniky, České aerolinie či nizozemská armáda. V roce 2015 firma vykázala při tržbách 298 milionů korun čistý zisk 27 milionů korun.



Státní Lesy ČR, kterým patří téměř polovina lesních porostů v Česku, obměňují vzor stejnokrojů po dvaceti letech. Proces pořízení nových uniforem podnik zahájil v létě 2015 vypsáním zakázky na návrh v pánském a dámském provedení. V soutěži u odborné poroty i v anketě zaměstnanců uspěl návrh pražského výtvarníka a oděvního designéra Česlava Jaroše. Nové stejnokroje mají výrazně blíž k civilnímu oděvu než ke klasické myslivecké kamizole. Od stávajících stejnokrojů se liší nejen střihem, ale i materiálem.

Lesy ČR na vzor uniforem získaly od Jaroše i licenční práva. „Ta jsme u stávajícího vzoru, podle něhož se šijí uniformy od roku 1996, neměli,“ uvedl obchodní ředitel LČR Radovan Srba.

Většinu zaměstnanců Lesů ČR tvoří technicko-hospodářští pracovníci, kteří mají na uniformu nárok. Dělnickě profese jsou v podniku v menšině, protože většinu prací v lesích a těžby dřeva zadávají Lesy ČR soukromým firmám prostřednictvím každoročních pětiletých tendrů zhruba pro pětinu území. Roční zisky podniku se pohybují v miliardách korun.