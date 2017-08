Lidé si zaslouží stejnou mzdu za stejnou práci, přesvědčoval Sobotka Macrona

Macron v Praze Francouzský prezident Emmanuel Macron zřejmě přijede příští rok na jaře do Prahy. Při své návštěvě by mohl podepsat s Českou republikou nový plán společné spolupráce na další čtyři roky. Novinářům to po schůzce s Macronem v Salcburku řekl český premiér Bohuslav Sobotka. "Chceme rozvíjet strategické partnerství mezi našimi zeměmi. Máme podepsaný akční plán, podle něhož partnerství realizujeme a který končí v roce 2018. Naši spolupracovníci začnou pracovat na novém akčním plánu, který by mohl být podepsán příští rok na jaře při návštěvě prezidenta Macrona v Praze," uvedl premiér.