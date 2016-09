Lidí bez práce dál ubývá. Firmy nabízejí nejvíce míst od roku 2008

Zaměstnání ke konci srpna shánělo 388 474 lidí, uvedl Úřad práce ČR. Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu se snížil na 5,3 procenta z červencových 5,4 procenta. Česko tak mělo podle výsledků za červenec druhou nejnižší nezaměstnanost v EU po Maltě, která má však pouze 450 tisíc obyvatel.



Počet volných míst se zvýšil meziročně o 35 500 na 139 557. Toto číslo je nejvyšší od roku 2008, tedy od předkrizových dob.

„Navzdory snížené aktivitě na trhu práce během prázdnin nadále rostl počet volných pracovních míst, a to i v regionech, kde je nezaměstnanost nejvyšší. Například Ústecký kraj hlásí historické maximum od roku 2001 – 8 092 volných pozic,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Nejvíce se situace zlepšovala v Písku, Jeseníku a Sokolově. Naopak největší nárůst lidí bez práce hlásí Plzeň, Prostějov a Havlíčkův Brod.

Mzdy rostou až o 15 procent

Podle Jany Steckerové z Komerční banky se již situace začíná promítat do tlaku na růst mezd. Ve druhém čtvrtletí se reálně zvýšily o 3,7 procenta. „Výše mzdy dosáhla dokonce druhé historicky nejvyšší úrovně. To slibuje další slušný růst spotřeby domácností, která by měla opět převzít roli hlavního tahouna domácího růstu,“ uvedla ekonomka.

Podle zkušeností personálních pracovníků rostou nejvíce mzdy dělníků. Těch je nedostatek a firmy proto nezřídka přidávají na mzdách i dvouciferně. „Na dělnických pozicích rostou mzdy snad nejrychleji, a to někdy i o patnáct procent,“ říká Jiří Halbrštát, manažer marketingu a náboru ManpowerGroup. Štědré jsou i firmy v logistice (čtěte Mzdy dělníků rychle rostou. Pražané odmítají práci za 90 korun na hodinu).

Analytici očekávají, že nezaměstnanost se bude v příštích měsících snižovat pomaleji, proti trendu bude hrát ukončování sezónních prací. Tlak na růst mezd bude nejspíš pokračovat. „Ve druhé polovině by mohl mzdový růst ještě zrychlit,“ domnívá se analytik Miroslav Novák ze skupiny Akcenta, která poskytuje devizové služby.



Přetahování zaměstnanců

Personální pracovníci i analytici upozorňují na to, že konjunktura v kombinaci s nedostatkem vhodných lidí nutí firmy hledat nová řešení, jak zájemce o práci lépe motivovat.

„Není výjimkou, že sahají k alternativním cestám, jak získat toho správného pracovníka. Začíná to u finanční odměny za přivedení spolupracovníka a končí náhradou obyčejných pracovních inzerátů za profesionálně zpracované video prezentace, které mají uchazeče na dané pracovní místo nalákat,“ uvedl Petr Vlasák, hlavní analytik společnosti tginvest.cz.

Častěji ve hře jsou podle něj i nejrůznější benefity. Například delší dovolená, stravenky, hlídání dětí, úklid domácnosti.