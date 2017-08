Ztráta času i peněz. Nikoho nám neposílejte, žádají firmy úřady práce

Zaměstnanci tak odchází zpravidla ještě ve zkušební době. Takovou zkušenost s „pracákem“ mají podle Svazu průmyslu a dopravy mnozí zaměstnavatelé.

„Pro zaměstnavatele jsou to neefektivně vynaložené náklady na zdravotní vstupní prohlídku, vybavení pracovním oděvem, čas na zaškolení a zaučení,“ říká ředitelka zaměstnanecké sekce svazu Jitka Hejduková. Kvalifikované lidi si tak firmy přetahují mezi sebou.

Úřady práce organizují výběrová a předvýběrová řízení pro firmy na základě jejich konkrétních požadavků. Hledání vhodných kandidátů je však v současné době problém, a to hlavně do dělnických a technických profesí. České ekonomice se daří a nezaměstnanost je rekordně nízká.

V dlouhodobé evidenci úřadů práce je nyní velká část lidí, kteří nemají kvalifikaci a ztratili pracovní návyky. Průměrná délka, kterou stráví uchazeči v evidenci na úřadech práce, je nyní téměř dva roky. Lidí, kteří byli bez práce déle než rok, bylo v červenci v evidenci úřadů téměř 38 procent.

Dalších 35 procent tvoří skupina uchazečů nad 50 let, již jsou podle Hejdukové často méně ochotni učit se novým dovednostem. V hledání nové práce jim může bránit i špatný zdravotní stav. „Často jde o lidi těsně před důchodem, kteří by náročnější práci fyzicky nezvládli,“ říká manažerka personální agentury Grafton Recruitment Jitka Součková.

Agentura podle ní dříve pořádala na úřadech práce náborové dny, ale před časem to vzdala. „Bylo to k ničemu. I když jsme v regionech nabízeli dobré peníze i práci, zájem projevili třeba jen tři lidi,“ popisuje Součková.

Místa berou lidé ze zahraničí

Svitavská textilka Svitap má na úřadu práce už přes dva roky požadavek na 20 lidí. Podle šéfa firmy Jana Heřmanského se nějaký uchazeč vyslaný úřadem práce tu a tam objeví, zpravidla však nesplňuje požadavky. Firma řeší nábor nových lidí vlastní cestou. V minulosti vsadila na zahraniční zaměstnance ze států mimo EU, díky čemuž má teď lidí dost.

„Třeba z Ukrajiny se nám vracejí lidi, kteří u nás už dřív pracovali,“ říká šéf firmy Jan Heřmanský.Jihlavský strojírenský podnik Motorpal předešel případným nedorozuměním s úřadem práce tím, že pozval jeho zástupce do provozu firmy. Tam úředníkům jeho zaměstnanci ukázali, co přesně firma potřebuje. „Pomohlo to oběma stranám a nikoho, kdo se pro nás nehodí, k nám z úřadu práce neposílají,“ uvedla personální ředitelka firmy Pavla Janoušová.

Firma dává při hledání nových pracovníků přednost vlastnímu náboru, do něhož zapojila i stávající zaměstnance, které odměňuje deseti tisíci za to, když přivedou nového kolegu. Novým zaměstnancům pak vyplácí náborový příspěvek až do výše 50 tisíc.

„Když potřebujeme rychlé řešení, kombinujeme všechny dostupné možnosti včetně využití agentur, úřadů práce a podobně. Momentálně tak u nás pracuje zhruba 70 agenturních zaměstnanců z celkových cca 1 260,“ dodala s tím, že firma nyní hledá několik desítek nových lidí. Podle mluvčí Úřadu práce České republiky Kateřiny Beránkové věnují úřady zvláštní péči všem lidem ohroženým dlouhodobou nezaměstnaností.

Prostřednictvím příspěvků aktivní politiky zaměstnanosti v červenci úřad podpořil 32 672 zájemců o práci. Během loňska klesl počet lidí hledajících práci déle než rok o 3,4 procenta, ve srovnání s rokem 2015 pak o 7,6 procenta. Problém s nedostatkem lidí by mohla částečně vyřešit novela zákona, která pracovním agenturám od srpna umožňuje nabízet firmám cizince. Podle Českého statistického úřadu pochází nejvíce zaměstnaných cizinců ze Slovenska, Ukrajiny, Vietnamu nebo Polska