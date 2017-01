Korporátní obři jdou proti Trumpovi. Ozval se Google, Nike i Facebook

Není obvyklé, aby korporace, které navíc patří mezi lídry byznysu, projevovaly tak otevřeně své politické názory. Trumpův výnos, který dočasně uzavírá hranice USA obyvatelům Iráku, Íránu, Sýrie, Libye, Súdánu a Somálska, však vyvolal řadu nesouhlasných reakcí (více čtěte zde).

„Máme obavy z dopadu tohoto nařízení a návrhů, které by mohly uvalit omezení na zaměstnance Google i jejich rodiny, nebo které by mohly vytvořit překážky pro příchod velkých talentů do USA,“ reagoval Google.

Kromě kritiky Washingtonu společnost vytvořila nový fond, do kterého vloží čtyři miliony dolarů, určených pro charitativní organizace, zabývající se otázkou uprchlíků. Dva miliony z této sumy věnují zaměstnanci. Celkově však podle listu The Independent jde o vůbec nejvyšší částku, kterou společnost kdy věnovala na humanitární účely.

Ředitel Googlu Sundar Pichai už dříve v dopise oznámil zaměstnancům, že se Trumpovo nařízení týká 187 lidí uvnitř firmy. Pichai o víkendu se spoluzakladatelem internetového vyhledávače Sergeyem Brinem proti výnosu protestovali na mezinárodním letišti v San Franciscu.

Také alternativní „taxislužba“ Uber o víkendu sdělila, že založí fond, který bude smluvním řidičům poskytovat prostředky pro právní obranu v souvislosti s dopadem kontroverzního nařízení. Uber na tyto účely použije tři miliony dolarů.

Možná se nevrátím k dětem

S kroky Bílého domu nesouhlasí i další korporace. Třeba alternativní ubytovací systém Airbnb nabídl ubytování zdarma všem, na které bude mít restrikce nějaký dopad. Microsoft zase oznámil v dopise zaměstnancům, že je připraven poskytnout právní pomoc všem poškozeným.

A výkonný ředitel výrobce sportovního oblečení Nike Mark Parker nařízení odsoudil s tím, že je útokem na hodnoty, na nichž nadnárodní značka stojí.

„Bez ohledu na to, zda jste zbožní a v koho věříte, odkud jste nebo koho máte rádi, je individuální zkušenost každého z nás tím, co nás dělá silnějším jako celek,“ napsal šéf v dopise zaměstnancům. „Nepodporujeme tuto politiku,“ dodal s tím, že ohrožuje zmíněné hodnoty, ale i uprchlíky nebo turisty.

Parker vyjádřil obavy o sportovce jako je běžec na dlouhé tratě a čtyřnásobný olympijský vítěz Sir Mo Farah. Atlet, sponzorovaný firmou Nike, žil do osmi let ve Velké Británii, ale narodil se v Somálsku. Nyní žije v americkém Oregonu.

Farah sám své znepokojení vyjádřil o víkendu na Facebooku. „Hluboce mě trápí, že budu muset svým dětem říct, že se táta nemusí jednou vrátit domů, abych jim vysvětlil, proč prezident zavedl opatření, založené na ignoranci a předsudcích,“ napsal.

Kavárenský řetězec Starbucks v reakci na Trumpův výnos prohlásil, že během příštích let zaměstná ve svých kavárnách po celém světě deset tisíc uprchlíků. Začít s tím chce v USA, kde má v úmyslu dát práci imigrantům, kteří pro americkou armádu pracovali jako překladatelé nebo pomocný personál (více o plánu Starbucks čtěte zde).