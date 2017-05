FlixBus roste. Pohltil dalšího konkurenta, spojí Česko s Jadranem

Společnost Hellö založily rakouské spolkové dráhy ÖBB v říjnu 2015, její autobusy začaly jezdit loni v létě. Na českém území provozuje například přímou linku z Prahy do Vídně, do italských Benátek a do Berlína.

FlixBus, který se sám prezentuje jako „poskytovatel mobility“, protože autobusy nevlastní, ale najímá si je od různých dopravců, převezme černé třínápravové autobusy Mercedes letos od srpna. Provozovat je bude rakouská společnost Blaguss, která s FlixBusem dlouhodobě spolupracuje. Rakouské dráhy se sice autobusů úplně nevzdají, zůstanou ale jen u regionálních Postbusů.

FlixBus chce letos dosáhnout mety 30 milionů cestujících, postupně otevírá další linky po Evropě. V Česku soupeří o post jedničky v dálkových autobusech s RegioJetem podnikatele Jančury.

Firma nedávno začala jezdit do dalších měst v Česku, například do Mladé Boleslavi. Nově spojuje také Liberec s Berlínem. Od června spouští FlixBus podobně jako RegioJet také přímý spoj do Chorvatska k Jadranu. Na rozdíl od konkurence bude ale Flixbus přes léto jezdit k moři každý den.