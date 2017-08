Cestující kritizují FlixBus: jezdí pozdě a špatně komunikuje

Nízké ceny, ale velká zpoždění. Po oficiální expanzi na český vnitrostátní dopravní trh, na který FlixBus plně vstoupil ve čtvrtek 17. srpna, se facebookové stránky společnosti začaly plnit stížnostmi nespokojených pasažérů.

Na atraktivní ceny se nechala nalákat například Renata Benešová, která s manželem pravidelně cestuje na trase Brno–Plzeň s přestupem v Praze. V rámci promo akce koupila jízdenku za pětadvacet korun – u konkurence by přitom zaplatila přes dvě stovky.

V pátek v 16:30 pak čekali Benešovi na autobus, ten však v čas odjezdu nebyl na místě. „Objevila se tam i paní, která měla odjet předchozím autobusem již v 15:50 a také jí nepřijel,“ popisuje Benešová.

Na zpožděné autobusy si na facebookovém profilu firmy stěžuje hodně cestujících. V sobotu 19. srpna v sedm hodin měl autobus přijet na nádraží v Českém Krumlově, odkud měl pokračovat do Prahy. „Kamarádka na něj čekala od 6:40. Bohužel se nedočkala a musela odjet se Student Agency v půl deváté,“ popisuje cestující Zuzana, která si nepřála uvést příjmení. „Následující den jsem čekala s další kamarádkou na spoj, který měl odjíždět v deset hodin. Opět – autobus nikde,“ dodává.



Zmatení zákazníci se tak většinou snaží spojit se zákaznickou linkou. Po čtvrthodinovém zpoždění autobusu na ni volala i Benešová: „Začali na mě mluvit anglicky i po zvolení češtiny. Nakonec tedy slovensky mluvící slečna potvrdila, že žádné zpoždění spoje v 15:50 ani 16:30 nevidí, že to prověří a ještě zavolá. V tu chvíli už měl teoreticky na místě stát autobus jezdící v 17:00,“ popsala. Nakonec se cestující dozvěděli, že zpoždění je, ale nikdo jim nedokázal říct, jak dlouho ještě budou muset čekat.

Operátoři nemluví česky

Na anglicky hovořící operátory si na facebookovém profilu stěžovalo více lidí. Podle ředitele českého a slovenského FlixBusu Pavla Prouzi jsou však na zákaznické lince od pěti ráno do desíti večer česky mluvící operátoři: „V současné době se soustředíme na pokrytí širšího časového pásma česky mluvícími operátory. Zákaznickou podporu vnímáme samořejmě jako klíčovou otázku.“

Renata Benešová odjela z Brna zhruba s hodinovým zpožděním. To se ještě protáhlo o půl hodiny kvůli ze zákona povinné půlhodinové pauze pro řidiče. „V tu chvíli bylo jasné, že nám z Prahy ujede poslední spoj do Plzně. Vědět to před odjezdem autobusu, tak do něj ani nenasedneme,“ stěžuje si Benešová. Do Plzně se nakonec dostala vlakem.



Představení nového autobusu FlixBus.

Zpoždění nabírají autobusy především na dálnici D1. „Tam je situace, jak známo, tristní a týká se všech dopravců i osobních automobilů. V pátek 18. 8. naše autobusy vypomáhaly dvěma linkám Regiojetu, které byly nuceny na D1 zastavit, a pomohli jsme jejich cestujícím dostat se do cílové stanice,“ říká Prouza. Nicméně od příštího týdne nasadí společnost FlixBus do rotace více autobusů, aby se pokusila zpoždění minimalizovat.

Varovné SMS nechodí

Při nákupu jízdenky on-line mohou cestující zadat i své telefonní číslo, aby je společnost mohla informovat v případě, že nastanou komplikace. Mnoho cestujících popisuje, že zpráva byla napsána špatnou češtinou nebo přišla v angličtině, některým prý nepřišla vůbec.

Štěpánka Havlíčková měla odjet z Prahy do Brna 21. srpna v 11:45. „V tu dobu mi přišla anglicky psaná zpráva, že mám provedenou jinou rezervaci o hodinu později,“ popisuje potíže. Jako vysvětlení společnost uvedla provozní důvody.



Žádný z autobusů však podle Prouzi nebyl zrušen, pokud se tak FlixBus nedostal na místo včas, dopravil své cestující na očekávané místo se zpožděním. „Všechny spoje od 17. 8., kdy jsme začali s provozem vnitrostátních linek, do dnešního dne, absolvovaly svoji cestu. V jednom konkrétním případě na lince Český Krumlov - Praha byly pak dva spoje sjednoceny, mezi nimi byl rozdíl 30 minut na odjezdu,“ říká Prouza.

Nejvíce si však lidé stěžují na špatnou komunikaci ze strany společnosti. Cestující Zuzana se měla ozvat na zákaznickou linku, pokud by její autobus nepřijel do deseti minut. „Od té doby již ale telefon nikdo nezvedl. Paní čekající vedle nás prý hovořila s někým ze Slovenska a následně jí telefon už taky nikdo nezvedl,“ říká Zuzana.

Na špatnou informovanost si stěžuje i cestující Adam, který si také nepřál zveřejnit příjmení. Jeden z řidičů mu doporučil, ať napíše na podporu skrze aplikaci FlixBus, že mu hned odpoví. „Po odeslání dotazu se zobrazilo, že požadavek bude zpracován do několika dnů,“ vypráví.



Dopravce bagatelizuje stížnosti na Facebooku upozorněním, že přepravuje sta tisíce cestujících každý den a na sociálních sítích jsou zveřejňovány pouze negativní zkušenosti. Málokdo si najde čas zveřejnit také pozitivní zážitek. To však udělala například Petra Pavelková: „Autobus přijel do Ostravy dřív, řidič byl velice milý a uměl plynule česky i anglicky (paráda – víc takových!). Cesta byla bezproblémová.“



Společnost Flixbus začala s plným provozem na vnitrostátních linkách v České republice 17. srpna, kdy propojila sedmnáct českých měst, například Prahu, Brno, Plzeň, České Budějovice nebo Karlovy Vary.

Další vnitrostátní spojení dopravce nasadí od 3. září. Činnost zahájila německá společnost v roce 2013. V roce 2015, kdy se rozrostla po celé Evropě, se uchytila také v Česku. Tehdy začala spojovat Prahu či Plzeň s Mnichovem, Frankfurtem nebo Berlínem. V roce 2016 pak začal FlixBus rozvážet cestující do hlavních evropských metropolí. Letos expandoval dopravce po celém Česku i Slovensku.