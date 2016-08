Flixbus začne jezdit i do Liberce, otevírá další linku do Polska

Vstupu Flixbusu na trasu mezi Prahou a Libercem, kde má několik let monopol RegioJet, není ale příliš impozantní: nabídne jedno spojení denně každým směrem, navíc v okrajové časy: ve 23:55 z Prahy a ve 4:55 z Liberce. Liberečanům se tak posouvá o hodinu poslední možný spoj z Prahy. Cena jízdenky začíná na 89 korunách, RegioJet jezdí na kreditové jízdenky za 90 korun, otevřenou za sto.

Spojení s Libercem je součástí nové linky, která vede až z německého Ludwigshafenu do Prahy a dál do Varšavy přes Vratislav. Cestu z Prahy do Vratislavi zvládne autobus za 4 hodiny a 15 minut, cena začíná na 379 korunách. Ve Varšavě je autobus z Prahy za 9 hodin, cena začíná na 479 korunách.

Trasa přes Liberec je u autobusů z Prahy do Polska novinkou, většinou jezdí přes Ostravu či Hradec Králové. Spoj do Vratislavi přes Liberec bude o pět minut rychlejší než linka konkurenčího dopravce PolskiBus. Cestou do Varšavy zastaví ještě v Lodži. Obyvatelé Liberce a okolí současně získají možnost přímého spojení s Norimberkem či Mannheimem.

Flixbus od středy současně zdvojnásobí frekvence na trase z Prahy do Mannheimu, osmkrát denně tak bude jezdit například do Norimberku či Heidelbergu. „Se startem nových linek posilujeme Prahu jako mezinárodní dopravní uzel,“ říká mluvčí Bettina Engert.