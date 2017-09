Fond kultury se oddlužil, ale domy mu nenesou. Palác Hybernia nevyjímaje

Po odečtení nákladů na údržbu (skoro 10 milionů) vydělal loni fond celkem 11,2 milionu korun, a to z pronájmů domu U Černé Matky Boží a Národního domu na Vinohradech. Za pronájem domu U Hybernů na náměstí Republiky nedostává fond nic, současný nájemce si od roku 2006 odbydluje svou investici do rekonstrukce.

Ještě loni musel fond tento výtěžek odevzdat v rámci splátky dluhu do státního rozpočtu. Jak zjistila MF DNES, s tím je teď konec. Zbytek částky, kterou fond od devadesátých let dlužil státu, mu ministerstvo financí odpustilo.

„Vzhledem k tomu, že plnění podmínek dotace bylo pro hospodaření fondu zatěžující, bylo od odvodu výnosů z pronájmu nemovitostí upuštěno. Prostředky již nemusí odvádět do státního rozpočtu, budou využity na podporu kulturních projektů,“ potvrdilo ministerstvo financí.

To je pro fond velká úleva. Tíží ho však i další věci. Dům U Černé Matky Boží s sebou nese břímě soudního sporu o zaplacení 82 milionů korun plus příslušenství. V součtu by tak mohlo jít klidně o stovky milionů. Jde o rekonstrukci památky z roku 1994, kterou fond tehdy odmítl uhradit v plném rozsahu, protože podle něj byla zfušovaná. Zhotovitel, stavební společnost Konstruktiva, mezitím zanikl, ale pohledávku odkoupila firma s neznámými vlastníky z daňového ráje. Soudy v minulosti rozhodly jak ve prospěch, tak v neprospěch fondu. Každopádně spor se dál vleče.

Darem z nebes není ani dům U Hybernů, kde je až do roku 2055 v nájmu Divadlo Hybernia. Jak jsme nedávno psali, nájemné činí 12 milionů korun ročně, ale současný nájemce si ho postupně odečítá z nákladů na provedenou opravu. Dohadování, co se do ní smí a nesmí započíst, přitom provázely pochybnosti.

Jak Státní fond kultury k dluhu přišel Česká lotynka měla být jediná loterie na světě, ve které vyhrajete, i když jste nevyhráli. Státní fond kultury (SFK) měl zisk ze státní loterie rozdělovat na dotacích kultuře prospěšným projektům. Na rozjezd si půjčil 350 milionů a do zástavy dal bankám empírový palác U Hybernů a kubistický dům U Černé Matky Boží, které dostal do správy při svém založení v roce 1992. Jenže propagace loterie se nepovedla, matematický model byl špatně spočítaný a při získávání licence Lotynku předběhla Sazka (spis Lotynky se prý tehdy na ministerstvu financí ztratil). Lotynka zkrachovala, a aby zastavené významné kulturní památky nepropadly bankám, dostal SFK ze státního rozpočtu na úhradu dluhů dotaci 280 milionů korun. Ty měl postupně splácet z pronájmu památek. Loni ministerstvo financí fondu dotaci odpustilo. Zisky z pronájmu teď může fond zase rozdělovat na kulturu.



„Celkové rozpočtové náklady činily 438,4 milionu korun, z této sumy je možné podle smlouvy započítat jen 162 milionů. K 31. 12. 2016 to byla suma 107,3 milionu,“ uvedla Petra Greksová, mluvčí společnosti Eco-Investment, jíž Divadlo Hybernia patří. Nájemné si tak může započítávat ještě dalších zhruba pět let.

Hledání je náročné

MF DNES požádala na základě zákona o svobodném přístupu k informacím o předložení nájemní smlouvy včetně všech dodatků. Smlouvu ministerstvo kultury poslalo, ale neúplnou. Chyběla příloha s rozpočtem pro rekonstrukci a prováděcí projekt pro rekonstrukci.

„Přílohy nájemní smlouvy bohužel nejsou k dispozici v kompletním počtu,“ uvedla Květa Kopečná ze Státního fondu kultury. „Vyhledání podkladů pro zápočet (rekonstrukce) je vzhledem k časovému odstupu a zejména s ohledem na skutečnost, že fond v uplynulých letech nefungoval a byl několikrát stěhován a personálně obměněn, velmi náročné,“ dodala.

Jednání o domu U Hybernů si fond zřejmě brzy zopakuje. „Po 11 letech intenzivního využívání bude potřeba investovat dalších několik desítek milionů korun do obnovy budovy a jejího technického vybavení... Nevidíme reálnou možnost, aby na těchto nákladech participoval fond,“ uvádí Greksová.

Společnost, za níž stojí slovenský miliardář Milan Fiľo, se netají tím, že by dům ráda odkoupila „za přiměřených podmínek pro obě strany“. Ministerstvo kultury prodej nevyloučilo, podle něj je věc ve stadiu prvotních úvah.

Eco-Investmentu už patří sousední nemovitost, bývalý klášter hybernů (irských františkánů), který před dvěma lety získal v dražbě od ministerstva financí za 790 milionů.

Proti prodeji stojí rada fondu, což je dvanáct osobností, které bez nároku na odměnu každoročně rozdělují dotace. Loni to bylo 20,2 milionu korun pro tři stovky projektů.

„Proč se zbavovat něčeho, co je funkční a má svou historickou hodnotu?“ ptá se místopředseda rady Jiří Hlaváč, klarinetista a pedagog pražské HAMU. Fondu náleží také příjmy z reklamy na ČT2, loni činily 34 milionů korun.