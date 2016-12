Ministerstvo ukázalo neveřejnou analýzu sesuvu na D8. Mohl být méně ničivý

13:46 , aktualizováno 13:46

Ministerstvo dopravy zveřejnilo na svém webu zprávu Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd k sesuvu svahu na rozestavěnou dálnici D8. Podle ní by nehodě nezabránilo ani zajištění rozestavěné dálnice proti sesuvu. Svah by se kvůli nadměrným srážkám a zatížení na úpatí lomu utrhl stejně, sesuv by však nedosáhl až k dálnici.