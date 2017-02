Golf není pro elity. Za pár set se může bavit každý, říká spolumajitel hřiště

Před třemi lety jste změnili cenovou politiku a otevřeli váš areál na Slapech běžným lidem. Proč?

Náš projekt byl od počátku koncipovaný jako hřiště otevřené lidem, kteří mají rádi pobyt v přírodě. Vnímáme trendy a snažíme se reagovat. Golf se v celé Evropě mění – vybavení stojí pár korun (základ vyjde na necelých pět tisíc korun, pozn. red.) a staví se kratší, herně nenáročná hřiště přizpůsobená všem generacím. Je to rodinný outdoor.

Tomáš Charvát, člen prezidia Asociace golfových hřišť

Na kolik u vás hra vyjde?

U nás můžete hrát od 400 do 1 100 korun za 18 jamek. Prostě si najdete cenu, která vám vyhovuje.

Je to trend, kterým nyní český golf prochází?

Rozhodně. Děláme analýzy trhu, z nichž vyplývá, že do golfu přijde ročně čtyři až pět tisíc nových lidí. Jsou mladší, narůstá počet žen, už je jich 45 procent. S golfem se seznamuje školní mládež. Neregistrovaní hráči tvoří už 15 procent trhu a to je slibný začátek rekreačního golfu.

Určitě je ale i konzervativní skupina hráčů. Co na změny říkají?

Na golfové kluby je potřeba pohlížet diferencovaně. Naprostá minorita jsou ty uzavřené a drahé kluby – právě takhle si vlastně neznalý člověk golf představuje. Převážná většina klubů jsou ale běžné spolky.

Dá se na provozu golfového areálu vůbec vydělat?

Ano, ale ne hned. Průměrný obrat hřiště na západ od našich hranic je 800 000 eur, tam zdaleka nejsme. Je třeba, aby se podmínky golfu přizpůsobily veřejnosti. Švédsko má 9,5 milionu obyvatel a 500 hřišť. Všechna fungují, vytvářejí pracovní místa, platí odvody a svým majitelům i přiměřeně vydělají.