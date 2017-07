Nový startup od Googlu zpřístupňuje Američanům ekologickou energii

Podle Americké rady pro šetrné bydlení má totiž 39 procent emisí oxidu uhličitého v USA na svědomí tradiční vytápění a klimatizování komerčních a rezidenčních budov, které jako palivo ve velkém používají topný olej nebo propan.

Dandelion se ve svém podnikání zaměřil na majitele rodinných domů a menší objekty, které od geotermálního vytápění a ochlazování obvykle odrazuje vysoká cena a také poněkud nešetrná instalace. Konvenční systémy v USA obvykle stojí kolem 60 tisíc dolarů (1,4 milionu korun), zatímco novinka Dandelion je dostupná za zhruba třetinu, což je kolem 20–25 000 dolarů (564 tisíc korun).

Výhodou řešení je jeho instalace. Součástí systému jsou plastové trubky v zemi a tepelné čerpadlo uvnitř domu. V zimě voda uvnitř trubek absorbuje teplo, které čerpadlo přivádí do domu. V létě čerpadlo odvádí teplý vzduch z budovy zpět do země, čímž objekt ochlazuje.

Montáž potrubí pod „trávník“ je ale invazivní a chaotický proces. Je nutné použít vrtací soustavu, která do země vyhloubí až 305 metrů hlubokou studnu. Dandelion ale zákazníky láká na výrazně tenčí vrtáky, které vyhloubí jednu či dvě hluboké díry s průměrem několika centimetrů. Díky tomu jim nezničí pozemek a samotný proces zrychlí až čtyřikrát. Instalace zabere pouhé dva až tři dny.

V Evropě nic nového

V Evropě není geotermální energie žádnou novinkou. „Využití tepelných čerpadel známe v Evropě již více než 30 let. Prvním větším impulzem k jejich rozvoji byla ropná krize koncem 70. let minulého století, kdy nahrazovaly kotle na topný olej. Doslova boom zažívají posledních 10 let. Silně to podpořil vznik speciálního tarifu se sníženou cenou elektřiny a podpora v rámci programu Státního fondu životního prostředí (SFŽP). V rámci programu Nová zelená úsporám nabízí SFŽP majitelům domů až do roku 2021 dotace na zateplení,“ vysvětluje výkonný ředitel Aliance pro energetickou soběstačnost Martin Sedlák.

Energie v USA • 39 procent emisí oxidu uhličitého v USA způsobuje vytápění a klimatizace budov. • 60 tisíc dolarů (asi 1,4 milionu Kč) je v současnosti cena tepelných systémů v USA. • 20 až 25 tisíc dolarů je cena systému geotermálního zařízení od firmy Dandelion.

Přínosem projektu Dandelion jsou podle Sedláka nižší pořizovací náklady a rychlejší doba přípravy podzemních sond. Příznivá je rozhodně i životnost zařízení. Ta by měla být stejně dlouhá jako životnost samotného domu. „U stávajících systémů je přitom běžná životnost okolo 20 let. Systémy vzduch–voda mohou mít životnost o pětinu až třetinu kratší,“ říká Martin Sedlák.

„V Česku by novinka od Dandelion fungovala pouze v případě, že by přinesla levnější technologii. Geotermální vytápění se u nás standardně používá a je o ně čím dál tím větší zájem. V Česku je nainstalováno okolo 80 tisíc tepelných čerpadel. Největší zájem je o tepelná čerpadla vzduch–voda, která získávají energii ze vzduchu. Cenově se zařízení pro rodinný domek pohybuje zhruba na stejné úrovni jako spodní nabídka společnosti Dandelion,“ řekl předseda Komory obnovitelných zdrojů energie Štěpán Chalupa.

„Nejjednodušší tepelná čerpadla se v Česku dají pořídit už v řádech desítek tisíc korun, kvalitnější začínají od 150 tisíc korun. V případě tepelných čerpadel země–voda je třeba počítat s náklady na umístění zemních kolektorů nebo sond. Na druhou stranu, tepelná čerpadla dokážou oproti běžným systémům vytápění uspořit až 3/4 energie. Návratnost investice při kalkulaci uspořené energie se tak pohybuje okolo 7 let,“ přibližuje cenovou relaci geotermálního vytápění v Česku Sedlák.

V České republice můžeme tepelná čerpadla najít běžně u rodinných i bytových domů. Trend se rozšířil také do administrativních objektů.