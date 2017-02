Likérka mění logo i název. Chce více vytěžit z pětisetleté historie

Granette & Starorežná Distillerie vznikla před pěti lety sloučením prostějovské likérky Starorežná a ústecké Granette. Výsledkem byl poněkud zdlouhavý a krkolomný název.



Ten se nyní vedení firmy, mezi jejíž značky patří Stará Myslivecká, Blend 42 nebo Hanácka vodka, rozhodlo opustit. Inspirovala se blížícím se pětisetletým výročím výroby pálenek v prostějovském domě U Zeleného stromu. Ve středu představila nové logo i název.

„Změnili jsme strategii a chceme se vrátit ke kořenům. Vzhledem k tomu, že palírna v Prostějově má delší historii než společnost Granette, tak jsme se rozhodli vrátit k roku 1518 a změnit název,“ řekl ředitel společnosti Pavel Kadlec.

Při představení novinky to firma demonstrovala i názorně krátkým divadelním představením, do něhož zapojila i přítomné obecenstvo v rolích bývalých vlastníků prostějovského domu.

Nové logo likérky Palírna U Zeleného stromu, dřívější Granette & Starorežná Distilleries.

Nové logo se skládá ze symbolu stromu, letopočtu 1518 a velkého písmena P odhazujících ke slovům Prostějov a Palírna. Motivací pro změnu bylo i to, že společnost plánuje v následujících letech masivně zvýšit export do zahraničí a nová identita je pro tento cíl příhodnější. Podle Kadlece chce palírna během sedmi let navýšit vývoz až na 70 tisíc hektolitrů, což by byla více než polovina současné produkce.

Palírna u Zeleného stromu má za sebou i díky rozsáhlé marketingové kampani úspěšný rok. Tržby narostly meziročně o 4,2 procenta na 1,416 miliardy korun, zisk dosáhl 22 milionů. Letos vedení počítá s růstem tržeb o 8,9 procenta. I když se stoupající poptávka týkala téměř všech produktů, nejvýrazněji rostla Hanácká vodka. Výroba dnes probíhá výhradně v Prostějově, kdežto sídlo firmy je stále v Ústní nad Labem. Na tom by se zatím nemělo nic měnit.