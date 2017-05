Netradiční hračkářství Hamleys se chytlo. Rozhodovaly emoce, říká Zavadil

Když jeho společník Pavel Čmelík přišel před pár lety s nápadem, že by chtěl v Praze otevřít pobočku anglického hračkářství Hamleys, dostal obrovskou radost. V tom londýnském, které je vůbec největším obchoďákem s hračkami na světě, totiž před lety strávil několik hodin se svými dcerami. A nadchlo ho.

Rozhodl se proto, že projekt pomůže zainvestovat. Nebýt toho, Hamleys by se do Prahy nejspíše nedostalo. Přesto zdůrazňuje, že tváří toho celého je spíš jeho společník, výše zmíněný Pavel Čmelík. „On to celé táhne manažersky, já se starám spíš o marketing,“ vysvětluje.

Pražská franšíza Hamleys oslavila začátkem května první narozeniny. Během roku ji navštívily asi tři miliony lidí a tržby se přiblížily hranici 300 milionů korun. V nejsilnější dny projde branami hračkářství až 16 tisíc lidí, v těch slabších něco mezi třemi a čtyřmi tisíci. Návštěvnosti hodně pomáhají cizinci, kteří tvoří zhruba polovinu příchozích. To hlavně díky poloze na nejrušnější pražské ulici Na Příkopě.

Z periferie do centra

Hračkářství vybudované na šesti tisících metrech čtverečních v budově bývalé banky je druhé největší v Evropě. Původní plány přitom nebyly tak velkolepé. Podle Zavadila se v prvopočátku hledaly prostory v obchodních centrech na periferii Prahy. „Zpětně vidíme, že jít do centra byla ta nejlepší volba,“ míní.

Hamleys se od ostatních hračkářství liší jednak přítomností různých atrakcí, které z něj dělají částečně zábavní park, potom také způsobem prodeje, kdy hračky návštěvníkům předvádějí animátoři. Byť jde proti konkurenci o dražší způsob prodeje, podle Zavadila funguje. „Dám příklad. Když se předvádí hračka UFO, tak se jich v ten den prodá 150, když je lidem nepředvádíme, prodá se jí dvanáct,“ vysvětluje.

Český trh hraček je vysoce konkurenční. Proti Hamleys stojí zavedené značky jako Sparkys, Bambule, Pompo, Dráčik a několik dalších. Vedle toho pak bezpočet e-shopů. Zavadil přiznává, že proti nim nemá smysl bojovat cenou. Hamleys proto napíná síly hlavně v prodeji originálních hraček vlastní značky, které dělají asi 40 procent sortimentu. Jejich prodej je zajímavější hlavně z hlediska vyšší marže. Na podzim by měly být k dostání i na e-shopu, který teď firma připravuje.

Zubní pasta mezi hračkami

Zavadil plánuje, že propojí Hamleys se svým dalším byznysem. A to přes dětskou zubní pastu. Tu teď začne vyrábět jeho bylinná firma Herbadent a pasta by se mohla objevit i na pultech hračkářství. „Myslím, že by to mohl být dobrý prodejní kanál, když vezeme v úvahu počet návštěvníků Hamelys,“ uvažuje Zavadil.

Herbadent, který vyrábí hlavně bylinné přípravky pro dentální hygienu, koupil před několika lety se svým společníkem, když chtěli investovat peníze vydělané obchodem se zdravotnickou technikou. „Vždycky jsme hrozně toužili něco vyrábět, takže když jsme dostali možnost koupit Herbadent, zase rozhodla emoce a řekli jsme si, že to musíme mít,“ vypráví Zavadil, který letos v červnu oslaví třiapadesáté narozeniny.

Jeho velkým koníčkem je cestování a sport. Holduje hlavně windsurfingu, snowboardu, jachtařině nebo skialpinismu. Sport ho konec konců přivedl i k jeho prvnímu podnikání. Poté, co v roce 1990 zorganizoval spolu s kamarádem první přejezd jezera Bajkal na surfu, založil s kolegou firmu na sportovní marketing.