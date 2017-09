Harvey ochromil petrochemický průmysl. Kvůli hurikánu zdraží PVC

Státy Texas a Louisiana totiž zajišťují téměř 90 procent americké výroby ethenu neboli ethylenu. A tento plyn se používá pro výrobu téměř všeho, na co si člověk vzpomene – počínaje krabicemi na džus a mléko přes plenky a matrace až po laky či automobily.

Bez tohoto plynu, který vzniká například při zpracování ropy, by nevznikl polyethylen, nejběžnější obalový materiál.

Chyběl by i polystyren, kterým se zateplují budovy, nebo polyvinylchlorid – tedy PVC, základní umělá hmota, bez níž si prakticky nelze představit běžný život. Nedostatek ethenu, a tím pádem i rostoucí ceny, se proto projeví ve všech odvětvích ekonomiky.

„Ethylen opravdu patří k základním kamenům, které ovlivňují celý průmysl,“ shrnul pro agenturu Bloomberg analytik společnosti Nexant Chirag Kothari. Kvůli Harveymu přitom muselo být přerušeno více než 60 procent americké výroby.

Obchod s tímto zbožím představuje v sektoru chemického průmyslu podle odhadů 40 procent celosvětových tržeb, což pro jih USA znamená citelnou finanční ztrátu. Navíc na Spojené státy připadá asi dvacet procent světové výroby, takže se výpadek pravděpodobně promítne do cen po celém světě.



Cena polyethylenu na světových trzích už začala v reakci na zprávy z Texasu stoupat. Ethylenu se totiž vyrobí ročně přes 140 milionů tun a spolu s látkami, které jsou od něj odvozené, se podílí na tržbách chemického průmyslu ze 40 procent.

„Kombinace cesty hurikánu, doba, kterou nad Texasem vydržel, a množství srážek vneslo do zásobování v USA nevídaný chaos,“ prohlásil Kevin McCarthy z poradenské skupiny Vertical Research Partners. „Za 18 let, co sledujeme akcie chemických společností, jsme nic podobného neviděli,“ dodal.



Zatím nikdo však nedokáže říci, jak výrazně Harvey a následné povodně poničily klíčovou infrastrukturu. Na některých místech totiž ještě voda kvůli přeplněným přehradám a poškozeným hrázím stoupá.

Škody mohou jít do stamiliard

Některé scénáře předpokládají, že by se mohlo podařit výrobu do listopadu obnovit. Nicméně jde zřejmě o optimistickou předpověď. I kdyby se totiž podařilo rafinerie a navazující provozy skutečně zprovoznit, pořád se budou výrobci potýkat s poškozenými železnicemi a silnicemi.

Hurikán Harvey aspiruje na první místo nejničivějších přírodních pohrom, které USA postihly. Texaský guvernér Greg Abbott odhadl, že na obnovu bude třeba 180 miliard dolarů (3,9 bilionu korun), škody po hurikánu Katrina, který v roce 2005 nejvíc poplenil New Orleans a-vnitrozemí Louisiany, nakonec vystoupaly na 80 miliard dolarů.

Americký prezident Donald Trump, který do postižených oblastí o víkendu přijel na druhou návštěvu, požádal Kongres, aby na okamžitou pomoc uvolnil 7,85 miliardy dolarů (192 miliard korun). Rozpočtový ředitel Bílého domu Mick Mulvaney sumu označil za „zálohu“ a zdůraznil, že prezident počítá s další finanční pomocí.

U kongresmanů však může Trump narazit. Ne snad proto, že by zákonodárci nechtěli pomoci, ale proto, že Trump chce spojit jednání o pomoci se zvýšením dluhového stropu a udělat z finanční injekce na obnovu jihu politikum.

Mnohem větší neznámou pro obnovu země však představuje další hurikán, který nese jméno Irma. Zformoval se daleko nad vodami tropického Atlantiku a do prvního úderu na první ostrovy v Karibiku mu chybějí zhruba čtyři dny.

Meteorologové upozorňují především na tempo, jakým se z běžné tropické bouře stal hurikán třetí třídy. Irmě na to stačilo 24 hodin, během nichž se rychlost větru zvýšila o 80 km/h. Podobným procesem prošel i Harvey těsně předtím, než dorazil do Texasu.

Zatím nelze říci, po jaké trase se bude Irma pohybovat. Může udeřit kdekoliv od Mexika až po Kanadu, ale také se může pobřeží úplně vyhnout a postupně zaniknout.