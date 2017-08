Účet za bouři Harvey zatím nikdo nespočítá. Firmy se předhání v simulacích

Počáteční odhady pojišťovacích firem, jako Hannover Re, uváděly číslo tři miliard USD (65,8 miliardy Kč). JP Morgan ve zprávě klientům odhadl, že pojišťovací průmysl přijde kvůli hurikánu o deset až 20 miliard dolarů, což z Harveyho dělá jeden z deseti nejdražších hurikánů v USA.

Konzultační firma Enki Holdings, která počítá rizika a náklady různých přírodních katastrof, v pondělí odpoledne uvedla, že škody dosáhnout 30 miliard USD. Je však pravděpodobné, že ani jeden z těchto odhadů nakonec nebude přesný, píše server theatlantic.com.

„Je to docela obtížná práce - ve skutečnosti nevíte, jaká je situace,“ uvedl výzkumník z Postupimského institutu pro výzkum klimatických dopadů Tobias Geiger.

Existují dva různé typy škod způsobených přírodními katastrofami - přímé škody, které jsou způsobeny poškozením fyzických struktur, jako budov a majetku uvnitř, a nepřímé škody, které jsou způsobené tím, že lidé přicházejí o příjmy a práci. Přímé i nepřímé škody se nejlépe počítají měsíce a roky po bouři, protože lidé požadují pojistné plnění a pokud nejsou pojištěni, vědí kolik peněz utratili za obnovu.

Co firma to jiná metoda

Desítky firem se však snaží odhadnout škody dříve, protože pro pojišťovny je užitečné znát potenciální náklady a protože vládní úředníci mohou nabídnout místním pomoc.

Každá firma, která odhaduje škody z katastrof, má jinou metodu výpočtu.

Enki například má počítačovou simulaci, která využívá zákonů fyziky, aby odhadla, co přírodní síly, jako vítr, vlny a povodně, udělají s majetkem, u kterého se předpokládá, že ho zasáhnou.

Firma Risk Management Solutions vytvořila hurikánový model, který simuluje desítky tisíc potenciálních hurikánů. Za pomoci rychlosti větru dokáže vypočítat, jaké procento domů může být bouří poškozeno. K určení výše škody pak použije informace pojišťoven o hodnotě majetku.

Tyto modely jsou docela přesné, pokud zaznamenávají škody způsobené silnými větry a bouřemi. Ale Harvey není typický hurikán. Spíše než aby jen narazil na pobřeží a postupoval podél, prolétl do vnitrozemí a přetrval zde. Způsobil také obrovské povodně v Houstonu a okolí. Experimentální záplavové modely ukazují, že dopad Harveyho je čtyřikrát až pětkrát větší než u běžného hurikánu. Pokud by Harvey byl normální hurikán kategorie tři nebo čtyři, škody by byly kolem čtyř miliard dolarů, uvedl Chuck Watson z Enki Research. Problém podle něj je, že Harvey se přesunul do vnitrozemí a proměnil se v obrovskou, deštivou tropickou bouři.

Ekonomové se nyní snaží vypočítat povodňové škody. To je však mnohem obtížnější vymodelovat, než škody způsobené větrem, protože povodně jsou více závislé na dalších okolnostech a i malé faktory mohou povodně výrazně zhoršit. U povodňových odhadů je tak vždy velká nejistota.

Historie napoví?

V minulosti jsou dvě bouře, které je možné porovnat s Harveym při kalkulaci škod - hurikán Ike a tropická bouře Allison. Ike v roce 2008 podle Národního úřadu pro oceány a ovzduší (NOAA) způsobil škody za 30 miliard USD, což by dnes činilo 38,4 miliardy USD. Bouře Allison pak v roce 2001 způsobila v Texasu a Louisianě škody 8,5 miliardy USD, tedy v přepočtu na nynější stav 11,9 miliardy USD.

Skutečnost, že Houston je čtvrtým největším městem USA, také zvyšuje výši škod, protože bouři stojí v cestě více lidí a majetku. Loni mělo město 2,3 miliony obyvatel, o 18 procent více než v roce 2000.

Prognostici také objevili, že každá nová bouře může způsobit náklady, které v minulosti nebyly problémem. Například hurikán Sandy způsobil dodatečné škody v řádu desítek milionů dolarů kvůli zničení vybavení jako serverů a finančních dokumentů uložených v suterénech některých poškozených budov.

Náklady na věci jako dopravní značky a zábradlí se také často zvyšují mnohem rychleji než se očekávalo. Watson odhadl, že náklady na výměnu dopravních značek a opravu škod na silnicích po hurikánu Katrina dosáhly 800 milionů USD.

Jediným světlým bodem by mohlo být, že nepřímé škody způsobené Harveym by nemusely být tak špatné. Studie z roku 2014, která sledovala dlouhodobý dopad na oběti hurikánu Katrina, ukázala, že Katrina vyhnala mnoho lidí z jejich domovů, ale nepoškodila jejich dlouhodobou ekonomickou perspektivu. Rok po hurikánu sice příjem průměrného poškozeného Katrinou byl nižší než u srovnatelné osoby žijící v jiném městě, v dalších letech však byl naopak příjem postižených Katrinou vyšší.