Na hlavní nádraží v Praze se vrátí stavbaři, dostane novou fasádu a střechu

Vítězem tendru na nový projekt se stala společnost H-PRO se společníkem Projektovým atelierem pro architekturu a pozemní stavby s cenou zhruba 3,6 milionu korun. V pondělí to oznámil mluvčí SŽDC Pavel Tesař.

„V průběhu příštího roku bude zahájeno veřejnoprávní projednání projektu, jehož výsledkem bude získání pravomocného stavebního povolení a dalších potřebných veřejnoprávních povolení a stanovisek,“ uvedl Tesař. Dokončení prací se předpokládá v roce 2021.

Grandi Stazioni měla mít na základě smlouvy z roku 2003 hlavní nádraží pronajaté na dalších 30 let, pokud by do loňského 16. října zvládla zrekonstruovat celý objekt. To se jí ale nepodařilo a SŽDC jí následně odmítla pronájem prodloužit, což vyvolalo soudní spory a přerušilo postupující rekonstrukci.

Kvůli vypovězení smlouvy italská firma požadovala jako náhradu škody více než 770 milionů korun. Z toho 565 milionů korun jí už jako uznatelné náklady na částečnou rekonstrukci pražského nádraží firma SŽDC vyplatila vloni v listopadu.

Za 13 let od podpisu smluv dokončila Grandi Stazioni opravu středové části budovy a odbavovací halu nádraží. Vnitřek bočních traktů zatím na opravu čeká.

Grandi Stazioni do poloviny loňského roku většinově vlastnily italské dráhy. Nově firmu vlastní francouzský investiční fond Antin a italská investorská skupina Borletti Group. V roce 2015 společnost na pronájmu pražského hlavního nádraží a na nádraží v Mariánských lázních vydělala 64,8 milionu korun.

Zevnitř už je Fantova kavárna zrekonstruovaná: