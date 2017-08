Hrozí hodinkám osud tlačítkových mobilů? Apple se dotáhl na Rolex

Chytrých hodinek, které vám změří tep, připomenou schůzku a přijmou hovor, by se podle odhadů mělo příští rok prodat 141 milionů, téměř dvojnásobek toho, co letos.



Švýcarští hodináři okolo nových technologií zatím spíš přešlapují. Veškeré podstatné inovace do odvětví přinesly technologické firmy a tradiční výrobci hodinek podle některých analytiků ztratili schopnost udávat v odvětví nové trendy.

Chytrá zařízení konkurují levnějším hodinkám v řádech tisíců korun. Na prodej exkluzivních modelů značek jako Rolex, které jdou do milionů a kupují se i jako investice, vliv nemají.

Vedle technologických firem jako Apple nebo Samsung chytré hodinky začaly nabízet také módní domy. V červenci vstoupila do hry s Apple Watch luxusní značka Louis Vuitton se svým modelem Tambour Horizon, jehož cena začíná na 2 450 dolarech, v přepočtu přes 54 tisíc korun. Značka se tak zařadila mezi nejluxusnější chytré hodinky s Androidem. Na podzim se představí chytré hodinky pod značkami Tommy Hilfiger a Hugo Boss a podle analytika společnosti MainFirst Bank AG Johna Guye se dá očekávat, že se do výroby chytrých hodinek začnou pouštět i další módní značky. „Nejenže tím spotřebitelům poskytnou možnost luxusu, kde je estetičnost více v souladu s technologií, ale také odrazový můstek mladším spotřebitelům, aby se v další fázi přesunuli k tradičním švýcarským hodinkám,“ řekl agentuře Bloomberg John Guy.

Švýcarští hodináři okolo nových technologií zatím spíš přešlapují. Mezi prvními, kdo se do chytrých technologií pustil, byly luxusní značky jako Breitling a TAG Heuer. Vlastní operační systém pro chytré hodinky chystá také firma Swatch. Poprvé by se měl objevit v hodinkách Tissot koncem roku 2018. Exkluzivní tvůrci jako Rolex nebo Patek Philippe, jejichž cena se pohybuje v řádech stovek tisíc až milionů korun, se však novým technologiím zatím vyhýbají v obavě o svoji image.

Někteří analytici ale upozorňují na to, že důraz na tradici v budoucnu nemusí stačit. Důležité pro výrobce bude, jak se jim podaří oslovit mladší generaci. Trend v oblasti chytrých hodinek totiž udávají hlavně technologické firmy, jako je právě Apple.

„Švýcarští hodináři zcela ztratili vedoucí postavení na trhu „věcí, které nosíme na zápěstích“, a trendy naznačují, že předpokládaná výhoda založená na prvcích, jako je styl nebo tradice, nebude stačit na to, aby jim zaručila jejich přežití,“ napsal profesor Ekonomické fakulty IE Business School Enrique Dans v komentáři pro časopis Forbes.

Čeští výrobci se drží zpátky

O chytrých technologiích zatím neuvažuje ani tuzemská společnost Elton hodinářská, která vyrábí mechanické hodinky značky Prim. Jejich cena začíná na necelých 40 tisících korunách. „Chytré hodinky nevyrábíme a aktuálně jejich výrobu ani neplánujeme. Těžištěm naší výroby jsou mechanické hodinky s vlastním strojkem, to je věc, se kterou u zákazníků bodujeme a kterou u nás hledají. Této tradici zůstaneme – alespoň prozatím – věrní,“ sdělil MF DNES generální ředitel firmy Martin Pabiška.

Podle Jána Kubuška z Hodinářství Bechyně, které má dvě prodejny luxusních hodinek v Praze, nejsou chytré hodinky konkurencí pro exkluzivní modely, jejichž cena začíná na úrovni 100 tisíc korun. Ty si lidé kupují i jako investici. „Jde o kvalitní hodinky, které můžete předat další generaci a jejichž hodnota v některých případech s časem roste. To se týká například značky Rolex, která je obchodně nejúspěšnější na světě,“ vysvětluje Kubušek s tím, že chytré hodinky konkurují spíše segmentu hodinek v ceně do 20 tisíc.

Švýcarský hodinářský průmysl se vedle rostoucí konkurence chytrých zařízení potýká s řadou dalších problémů. Podle švýcarské asociace hodinářů export hodinek z alpské země loni klesl o 10 procent, což byl druhý roční pokles v řadě a největší od finanční krize. Propad zasáhl segment levných hodinek do 200 franků (4 600 korun), ale i těch luxusních, jejichž cena začíná na úrovni 3 000 franků (69 tisíc korun).

Pokles zaznamenaly významné trhy jako Hong Kong, USA a Čína, Francie nebo Německo. Příčin bylo hned několik: například úbytek bohatých asijských turistů nakupujících v Evropě kvůli hrozbám terorismu nebo zavedení protikorupčních opatření v Číně, kde se provalilo, že švýcarské hodinky figurovaly v korupčních skandálech. Letošní rok by měl být pro hodináře o něco lepší, byť analytici upozorňují, že odvětví zřejmě ještě nedosáhlo svého dna. Podle Jána Kubuška se však poklesy týkají jen některých trhů, nikoliv toho českého. „Český trh je stabilní už několik let za sebou,“ říká s tím, že loňský rok byl pro Hodinářství Bechyně zatím nejúspěšnější a slibně se vyvíjí i ten letošní.

Prodej chytrých hodinek strmě roste. Podle serveru statista.com by se jich letos mělo prodat ve světě 75 milionů kusů, příští rok by to mělo být 141 milionů.