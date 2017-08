Provize rezervačním webům nám brání prodávat levněji, říkají hoteliéři

„Na rezervační portály všichni nadávají, ale všichni je potřebují,“ shrnul obchodní manažer hotelové sítě Pytloun Zdeněk Zajíc. Řetězec sedmi hotelů, z nichž většina je v Liberci, přijímá už devadesát procent rezervací skrze rezervační weby, jako je Booking, Expedia a­ HRS. Číslo v čase narůstá, ale Pytloun v tom není výjimkou.

Rezervační portály si z ceny pokoje obvykle strhávají od 15 do 25 procent. Někteří hoteliéři si k tomu připlácejí další procenta, aby se dostali na lepší pozice ve vyhledávačích, reklamních kampaních a podobně. Jablko sváru však leží jinde.

Diktát rezervačních portálů

Asociace hotelů a restaurací ČR, která již delší dobu brojí proti praktikám rezervačních webů, upozorňuje, že se portály snaží diktovat, za kolik mají hotely samy prodávat. Doufá, že ve prospěch hotelů zasáhne Evropská komise.

„S rezervačními systémy jsme měli spory, protože smluvně vyžadují paritu cen. Myslíme, že je to v rozporu se zdravou hospodářskou soutěží,“ uvedl šéf asociace Václav Stárek.

Co to znamená? Pokud hoteliér napřímo prodá pokoj levněji než přes portál, může ho zprostředkovatel potrestat. Tuto výsadu si smluvně ošetří. Majitelé ubytovacích zařízení v tom smyslu vedli válku hlavně s dominantním Booking.com.

„Pokud nabízíte pokoj na hotelovém webu levněji, Expedia i Booking vás na to upozorní nebo vás vyhodí, pokud ceny nesrovnáte,“ popsal Zdeněk Zajíc z hotelové sítě Pytloun. Tuto sankční politiku uplatňují i další portály. Pokud hotel prodává levněji nebo dráž, může se dočkat toho, že jeho nabídku rezervační portál stáhne nebo ji zařadí na horší pozici.

Asociace hotelů a restaurací ČR ve spolupráci s partnerskou asociací v Evropě HOTREC lobbují za to, aby proti takovému jednání Evropská komise tvrdě zasáhla po vzoru antimonopolních úřadů v Německu a Francii. Ty se postavily jasně na stranu hotelů. Rozhodly, že požadavek rezervačních portálů, aby hotely ve své pultové nabídce prodávaly za stejnou cenu, je proti pravidlům hospodářské soutěže.

Evropská komise se k cenové paritě vyjádřila na začátku letošního roku. Uvedla, že rovné ceny si portály nesmějí vynucovat vůči sobě, ale jejich požadavek směrem k hotelům je legitimní. „Jasný krok zatím neudělali, ale nevidíme důvod, proč by hotely na svém webu neměly mít lepší nabídku,“ nevzdává se Stárek.

Spor se naopak netýká výše provizí. Přestože je hoteliéři považují za vysoké, odmítají, že by si host kvůli nim za pokoj připlácel. „Jsou vysoké, ale platíte za to, co byste jinak sami museli investovat do marketingu,“ myslí si Zdeněk Zajíc z hotelů Pytloun. „Provize neprodražují cenu pokoje,“ dodává Jiří Gajdošík, partner sítě šesti luxusních butikových hotelů Asten Hotels. Některé provize však považuje za „nemorálně vysoké“, a také proto podíl on-line objednávek snižuje. Od 30 do 70 procent rezervací si řetězec zajistí sám.

Hoteliéry bolí Airbnb

Hlavním hráčem rezervačních portálů je americký Booking.com se zhruba polovičním podílem na trhu. Pro srovnání: nejsilnější tuzemský Hotel.cz drží kolem pěti procent trhu. Booking ve světě masivně investuje do marketingu a je jedním z největších inzerentů na Googlu. Hoteliéry však znervózňuje ještě něco jiného. Americký portál se pustil do byznysu s ubytováním v soukromí, který rozjela síť Airbnb. Na billboardech, které zaplavily Prahu, vyzývá lidi, aby pronajali svůj apartmán.

Booking.com do uzávěrky tohoto vydání odpovědi redakci nedodal. Společnost HRS, kterou do hotelů často proudí korporátní klientela, uvedla, že ke všem partnerům přistupuje podle stejných, férových principů. Ve sporu s touto firmou v Německu už v roce 2013 antimonopolní úřad zakázal používat klauzuli o paritě cen.

Problém však není černobílý. Pavel Kotas, majitel rezervačního portálu Hotel.cz, říká, že ač usnesení o paritě ve smlouvě firma má, v praxi nekontroluje, za kolik hotely prodávají. „Parita cen není problém pro hotely, které umí pracovat se svým marketingem a dokáží na svém webu nabídnout něco navíc, co přímou rezervaci učiní atraktivnější,“ uvedl. Podle něj hoteliéry víc trápí ubytování typu Airbnb.