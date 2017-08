Pražské hotely vydělávají stále víc, přitahují bohaté kupce z Asie

Investoři do hotelových nemovitostí z celého světa protočili v prvním pololetí letošního roku ve střední a východní Evropě sedm set milionů eur (18,2 miliardy korun). Vyplývá to ze statistik společnosti Cushman & Wakefield. To je v porovnání se stejným obdobím loňského roku nárůst o jedenáct procent ze 630 milionů eur.



„Rostoucí zájem místních i zahraničních investorů o tento region se projevil zejména díky vysoké návratnosti. Ta je velmi důležitá, protože se díky ní roztočil kruh investic s kladným vlivem na výnosy během posledních let, zejména v hlavních městech jako Budapešti, Praze a Varšavě,“ vysvětluje vedoucí hotelového týmu společnosti Cushman & Wakefield pro střední a východní Evropu David Nath. „Z příznivého kaskádového efektu nyní začínají těžit i regionální města, kdy jsme svědky rostoucího zájmu o tyto trhy,“ dodává.

Ziskovost a výkonnost hotelů podpořila také neochota bank financovat nové projekty v regionu v posledních letech. „V roce 2014 banky začaly opět poskytovat financování, což umožnilo investorům výrazněji nakupovat v roce 2015. Ukazatele výkonnosti hotelů se dále zvyšovaly, trh dosahoval větší likvidity a postupně narostla i investiční aktivita s různými zdroji kapitálu, který do středovýchodního regionu proudí z většího počtu zemí,“ říká Frederic Le Fichoux, partner a vedoucí hotelových transakcí v kontinentální Evropě ve společnosti Cushman & Wakefield.

V Česku se prodalo v letošním prvním pololetí šest hotelů za 165,5 milionu eur (4,3 miliardy korun). To je o pět procent nižší částka než loni, kdy u nás investoři nakoupili hotely za 174 milionů eur.

Zisky hotelů rostou

Zájem asijských investorů o Prahu vzrostl za posledních dvanáct měsíců zejména kvůli aktivitám China Energy Company Limited (CEFC), která si hlavní město vybrala jako hlavní sídlo svých evropských aktivit.

CEFC zde v minulosti koupila například Motel One v ulici Na Poříčí, Mandarin Oriental Prague na Malé Straně nebo Le Palais na Vinohradech. V Praze nakupovala také singapurská firma M&L Hospitality Trust, která nyní vlastní hotel Hilton. V rukou asijského investora je rovněž hotel Jurys Inn na Florenci.

Investoři se o českou metropoli zajímají kvůli rostoucím ziskům zdejších hotelů. „Tržby pražských hotelů se jen za posledního půl roku zvýšily o čtrnáct procent. Podpořila je rostoucí obsazenost i ceny. Už třetím rokem se oba parametry zvyšují. Průměrná cena pokoje ve čtyřhvězdičkovém hotelu v Praze dosahuje 86 eur (asi 2200 korun), například ve Vídni je však o dvanáct eur vyšší. Praha je tedy pro turisty stále poměrně levná, a částečně i proto vyhledávaná,“ říká o vývoji hotelnictví v Česku prezident Asociace hotelů a restaurací ČR Václav Stárek.

V Praze se letos zároveň odehrála největší akvizice v regionu. Za přibližně devadesát milionů eur koupilo v dubnu nejmenované konsorcium mezinárodních investorů hotel Marriott v ulici V Celnici. Transakce následovala po prodeji čtyřhvězdičkového hotelu Marriott Prague Airport a Courtyard by Marriott v Plzni před dvěma lety.

I přes velký zájem zahraničních investorů se v Česku odehrálo jen 24 procent z celkových investic do hotelových nemovitostí v rámci střední a východní Evropy. Nejvíce peněz totiž plynulo do Polska, kde našly nové majitele hotely Westin Varšava, Radisson Blu Centrum Varšava, Sheraton Krakow, Scandic Portfolio a Vienna House Portfolio.