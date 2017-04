Bez hotovosti se neobejde většina Čechů, ukázal průzkum

Vyplývá to z průzkumu společnosti ING, která se dotazovala 15 tisíc lidí v 15 zemích na to, jestli by se obešli bez fyzických peněz.



„Nikdy nebudu úplně bez hotovosti“ Itálie - 85 procent

Rakousko - 84 procent

Německo - 84 procent

Česko - 82 procent

Austrálie - 79 procent

Zdroj: Průzkum ING

Bezmála 82 procent oslovených Čechů uvedlo, že by úplně bez hotovosti být nikdy nemohli.

A to i přesto, že většina respondentů dává přednost bezhotovostním platbám - jen 16 procent z nich totiž uvedlo, že u sebe obvykle mívá hotovost.

Z průzkumu vyplývá, že lidé placení penězi výrazně omezují, což ale není nijak překvapivé. Stejně jako to, že bezhotovostnímu placení dává přednost hlavně mladší generace. Zřídkakdy nebo nikdy u sebe nemá peníze 34 procent oslovených Američanů a 21 procent Evropanů. Tři čtvrtiny oslovených pak plánují, že používání peněz v průběhu příštího roku omezí, uvedl server Quartz.

Průzkum dále ukázal, že bez hotovosti vydrží déle lidé s vyšším vzděláním a vyššími příjmy. To může souviset s tím, že mají lepší přehled o bankovních službách a on-line službám obecně, uvádí ING.

„Kdyby to záleželo na mě, obešel bych se bez hotovosti“ Turecko - 42 procent

Itálie - 41 procent

Polsko - 40 procent

USA - 38 procent

Rumunsko - 38 procent Zdroj: ING

Většina lidí přesto používá peníze denně - to, že se bez nich neobejde, uvedlo 60 procent Američanů a 80 procent Evropanů. Platí jimi hlavně menší částky za potraviny, taxi nebo hromadnou dopravu. Tři čtvrtiny Američanů a Evropanů říkají, že se úplně bez hotovosti nikdy neobejdou.

Evropská centrální banka příští rok přestane vydávat bankovky ve výši 500 eur, což by podle ní mělo zabránit praní špinavých peněz a financování terorismu. Stažení bankovek vysoké nominální hodnoty přitom většinu Evropanů netrápí, pouze šest procent v průzkumu uvedlo, že by to mělo dopad na jejich finance.