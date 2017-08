Koberce z IKEA jako kožichy. Kostyméři z Hry o trůny neznají hranice

Hra o trůny je jedním z nejdražších televizních pořadů na světě. Rozpočet na jeden díl se pohybuje kolem deseti milionů dolarů (v přepočtu 223 milionů korun). Samostatnou kapitolou je pak tým kostymérů, který se skládá z 80 až 100 lidí, kteří pracují na tom, aby vše vypadalo věrohodně, píše server Quartz.

Ocenění kostýmů Michele Claptonová pracovala na kostýmech v prvních pěti sériích. Za svou práci dostala tři ceny Emmy. Na převlecích v současné šesté sérii se nepodílí, dala si pauzu. V následující se vrátí jako hlavní kostymérka.

Pro některé diváky tak může být překvapivé, že některé kostýmy jsou poskládány z kousků, kterté se dají docela levně pořídit v obchodech, kde normálně nakupují.

„Tyto šaty jsou vlastně koberce z IKEA,“ prozradila kostýmová designéka Michele Claptonová o převlecích Noční hlídky, stráže, která má za úkol chránit fiktivní severní hranici království od hrozeb na druhé straně za vysokou Zdí.

VIDEO: Dojemná Hra o trůny. Sansa se potkala s Branem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Koberce pro kostýmy proto rozřezali, oholili, nabarvili a poničili tak, aby vypadaly opotřebovaně a působily jako skutečné středověké šaty. „Chci, aby diváci kostýmy téměř cítili,“ řekla Claptonová na přednášce v Getty muzeu v Los Angeles.



Levné kostýmy Noční hlídky kompenzují například paruky jednotlivých postav. Emilia Clarková, která v seriálu ztvárňuje postavu Královny draků, má dokonce dvě. Jednu normální a druhou rozcuchanou a špinavou. Vlasový stylista Kevin Alexander prozradil, že paruky mohou stát až 7 tisíc dolarů (v přepočtu asi 156 tisíc korun), zveřejnil web Fashionista. Podle Alexandera se dohromady v kostymérnách nachází asi 20 až 30 paruk.

„Rozpočet je každý rok stejný bez ohledu na to, co natáčíme. To je v pořádku, ale nikdy to nestačí,“ řekla Claptonová. „Pokud jsme omezení, musíme být vynalézavější a použít některé věci znovu.“

O kostýmech z IKEA mluví Claptonová ve videu níže přibližně ve 27. minutě a 35. sekundě.