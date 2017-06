Antistresová hračka za pár stovek je hitem, vrásky dělá učitelům a rodičům

„Běžně to žákům ve třídě zabavuji. Ruší pak i okolí, protože se děti soustředí jen na to točení. A celkově to snižuje morálku všech,“ popisuje svou zkušenost s fidget spinnerem varnsdorfský učitel Marek Bürger.



Obrovský zájem o spinnery potvrzuje největší srovnávač cen na českém internetu Heureka. „Prodeje této antistresové hračky vzrostly během čtrnácti dnů téměř na čtyřnásobek, kvůli enormnímu zájmu jsme přidali samostatnou kategorii pro tento produkt. Na internetu Češi vyhledávají všechny možné materiály a různé barvy,“ říká obsahová manažerka Heureky Alexandra Čermáková.

Na Heurece patří v posledních týdnech výrazy jako fidget, spinner nebo fidget spinner k nejvyhledávanějším. Na Slovensku vzrostly prodeje podle Heureky trojnásobně.

Hračka, již nikdo nevynalezl Prodávají se jich desítky milionů po celém světě a mnohde jsou nedostatkovým zbožím. Za autorku megapopulární hračky bývá označována Američanka Catherine Hettingerová, která ji vymyslela v devadesátých letech a později neúspěšně nabízela výrobci hraček Hasbro. Agentura Bloomberg nicméně na základě rozboru dvou patentových znalců tvrdí, že její původní hračka neměla se současnými produkty mnoho společného. A Hettingerová to nepopírá. Fidget spinner původně sloužil jako antistresová pomůcka, neboť pomáhá lidem s hyperkinetickou poruchou (ADHD) či úzkostmi se soustředit. Ve školách však nyní působí zcela opačně.

Na internetu jsou k dostání spinnery různých provedení – od klasických hladkých po verze s křídly, různé barvy, velikosti i materiály. „Průměrná cena spinnerů je kolem 100 až 250 korun, ale stejně jako u jiného sortimentu záleží na rozměrech či provedení. Asi nejdražší je spinner za šest set korun,“ doplňuje Čermáková.

Museli jsme objednat tisíce

Zájem o spinnery je značný i v kamenných obchodech. „Dvanáctiletý syn přišel domů s tím, že spinner viděl u kamarádů a chtěl by ho taky. Odpoledne šel do města, ale už ho nikde nesehnal. Prodavačka mu řekla, že snad ráno. Poslala jsem tam manžela a spinner měli. Před ním si ho kupovali dva lidé. Syn úplně zářil,“ říká Marcela Mrázková z Liberce.

Nárůst zájmu o spinnery zaznamenalo i největší pražské hračkářství Hamley’s. „Měli jsme jich asi dvě stě a vyprodaly se za jediný den, jsou to tak tři týdny zpátky,“ říká šéf hračkářství Pavel Čmelík. „Každý den se na ně ptají desítky lidí, museli jsme jich doobjednat několik tisíc. Netuším, proč je to takový hit, nerozumím tomu, abych pravdu řekl,“ dodává.

V jiném libereckém hračkářství byla situace podobná. „Momentálně máme vyprodáno, je to blázinec. Ale přijdou snad zítra. Každý spinner nutně potřebuje. Já už ho mám taky, dobrá hračička,“ sdělila prodavačka Marcela Elstnerová.

Módní vlnu spinnerů vnímá také dětský psycholog Václav Mertin. „Připomíná mi to céčka, která se dříve sbírala. Některým dětem může sloužit k tomu, aby se uklidnila, protože to je mechanická činnost. Do vyučovacích hodin bych to ale nedoporučoval. Každý z nás něco dělá, když se nudí. Pokud si například budu hrát s klíči, které mi čtyřikrát za hodinu spadnou a udělají rámus, tak je to špatně. Ale když si budu žmoulat kapesník, je to sociálně přijatelnější,“ vysvětluje Mertin.

Po prázdninách to opadne

Václav Mertin se domnívá, že jak móda spinnerů rychle přišla, podobně rychle zase odejde.

„Velká opatření bych proti tomu nedělal. Teď máme červen a těch čtrnáct dní, kdy se ještě ve školách intenzivně pracuje, se dá přežít. Případně se to dítěti zabaví a po hodině vrátí. Těch posledních čtrnáct dní to už nebude taková tragédie. Pak jsou prázdniny – tipnul bych si, že už to všechny děti budou mít a už to nebude tak atraktivní. Zájem o to opadne,“ říká psycholog. „Ti, co spinner teď nemají, tak to chtějí, ti, co ano, se předvádějí. Pak to ale budou mít všichni,“ dodává.

Zatímco některá hračkářství zájmu využila, jiná situaci podcenila a spinnery na pultech nemá. „Čekáme na zásilky,“ přiznává majitel hračkářství Pompo Vladimír Šůla. Že by prošvihl vlnu zájmu si ale nemyslí. „U nás to teprve začíná, na Západě to bylo dřív,“ dodává.

Sehnat fidget spinner však není snadné ani ve vietnamské tržnici. „Koupila jsem to synovci a neteři minulý týden na dovolené v Itálii. Prodejce mi to musel předvést, abych pochopila, co s tím. Usmlouvala jsem cenu na čtyři eura. V Praze jsem dnes zašla do vietnamské tržnice a obchodník hned věděl, co chci – jeho malé dítě si s tím prý také hraje – ale spinnery došly. Budou prý příští týden,“ svěřila se MF DNES zákaznice z Prahy, která si nepřála zveřejnit své jméno.