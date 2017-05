Huawei: V ČR zaměstnáme tisíce lidí a proinvestujeme přes osm miliard

Má by to být další z řady chystaných miliardových investic, které Číňané v Česku uskutečňují. Některé avizované investice už uskutečnila skupina CEFC, která nakoupila podíly v řadě firem. Například Travel Service, Pivovarech Lobkowicz, finanční skupině J&T nebo strojírnách Žďas. Majetkově vstoupila také do fotbalové Slavie či vydavatelství Médea Group a Empresa Media. Kritici však dříve upozorňovali, že objem dosavadních investic neodpovídá velkolepým plánům.

„Každá investice je pro českou ekonomiku dobrá, pokud by však investice Huawei směřovala nejen do kompletace výrobků, ale i do oblastí s vyšší přidanou hodnotou, jako je například vývoj nebo design, bylo by to jistě vhodnější,“ prohlásil analytik společnosti Deloitte David Marek. Je pozitivní, že se v souvislosti s čínskými investicemi v ČR hovoří konečně také o budování provozů na zelené louce, doplnil analytik Cyrrusu Lukáš Kovanda.

Kromě investic se prezident Miloš Zeman, ministr průmyslu Jiří Havlíček, poradce prezidenta Martin Nejedlý a policejní prezident Tomáš Tuhý s ředitelem Huawei Guo Pingem bavili i o nutnosti zajistit kybernetickou bezpečnost dat. Šéf čínské společnosti uvedl, že jde o globální téma, kterému se musí všechny země světa věnovat společně. Problematika datové bezpečnosti podle něj vyžaduje plnou pozornost každého jednotlivého článku řetězu složeného z vlád a technologických subjektů, ale také i lepší globální spolupráci mezi nimi.

Huawei chce také prohloubit partnerství s českým státem u klíčových technologických programů, jako je širokopásmové připojení a projekty chytrých a bezpečných měst.

Investice na zelené louce

Agentura CzechInvest jednala nyní v Číně o uskutečnění projektů za asi 60 miliard korun. O jednom je již rozhodnuto, o dalších třech by rozhodnutí mohlo padnout do roka. „Jde o investice na zelené louce, které by měly zvyšovat kapacitu výroby a služeb v rámci ČR. Jde nám o projekty, které jsou řádově větší, než byly dojednávány doteď s čínskou stranou,“ uvedl ředitel CzechInvestu Karel Kučera k jednáním s čínskými firmami.

Spotřebitelská divize Huawei za loňský rok v lednu předpokládala zvýšení tržeb o 42 procent na 25,7 miliardy dolarů (v přepočtu asi 655 miliard Kč). Prodej chytrých telefonů se zvýšil o 29 procent na 139 milionů přístrojů. Huawei zaznamenala růst už pátým rokem v řadě.

Produkty a služby Huawei jsou dostupné ve více než 170 zemích a využívá je třetina světové populace. V prvním pololetí roku 2016 se společnost umístila na 3. místě v dodávkách chytrých mobilních telefonů. V Česku Huawei překonala loni v září tržní podíl 20 procent. Huawei drží vyšší než 15% tržní podíl ve 33 zemích a více než pětinový v dalších 18, z nichž téměř polovina jsou evropské země.