Huggies začaly vyrábět „trpasličí“ pleny pro předčasně narozené děti

Novou řadu pojmenovanou Huggies Little Snugglers (volně přeloženo jako Malý mazlíček) vyvinula společnost po konzultaci s terapeuty poporodní péče a zdravotními sestrami.

Pro rodiče předčasně narozených dětí, kterých je podle serveru The Independent asi 1,4 procenta, je problém sehnat pro děti do jednoho kilogramu vhodné pleny. Novorozenci, kteří přicházejí na svět dřív, mají podle firmy obzvlášť citlivou pleť.

„Dozvěděli jsme se, že je zájem o pleny, které musí vyhovět zvláštním požadavkům dětí. Tímto zjištěním se inspirovali naši specialisté z výzkumu o pokožku a bezpečnosti produktů,“ uvedla Eleanora Daireauxová, která má značku Huggies na starosti v Severní Americe.

Po šesti měsících společnost vyvinula plenky s ultra jemnou vložkou a upínáním, které udrží moč a jsou přizpůsobeny držení nožiček novorozeňat u těla. Huggies je začala v USA dodávat do obchodů a nemocnic, speciální pleny prodává i internetový obchod Amazon.

V nabídce nové řady je sedm velikostí, cena v přepočtu za jednu plenku se pohybuje od 0,13 do 0,71 dolarů, tedy zhruba od 3 do 18 korun. Cena se odvíjí od velikosti plenek, ale také počtu kusů v balení. K dostání jsou balení od 27 do 144 kusů.

Značka Huggies je dobře známa i rodičům v České republice. V roce 2012 však společnost rozhodla o stažení brandu z tuzemského a části evropského trhu, který už v té době ze 44 procent ovládala konkurenční značka Pampers výrobce Procter & Gamble (více o odchodu Huggies). Češi firmu Kimberly-Clark mohou znát také díky papírovým kapesníkům Kleenex nebo jiným hygienickým potřebám.

Důvodem odchodu druhé nejsilnější značky plenek bylo, že firma i kvůli ostrému cenovému boji nevydělávala. Pleny jsou dlouhodobě artiklem, který si spotřebitelé nakupují ve slevových akcích a patří k produktům, jež obchodní řetězce nejčastěji do promo letáků zařazují.