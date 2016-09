IKEA hlásí za poslední rok rekordní tržby, nejrychleji roste v Číně

„Jedním z nejrychleji rostoucích trhů skupiny IKEA zůstává Čína společně s Austrálií, Kanadou a Polskem,“ uvedla společnost ve své zprávě. Dodala, že jejím největším trhem je nadále Německo, za kterým jsou v těsném závěsu Spojené státy.

Růst celkových tržeb nicméně zaostal za předpovědí šéfa podniku Petera Agnefjälla, který v červnu agentuře Reuters řekl, že počítá se zvýšením o zhruba osm až deset procent. V uplynulém finančním roce dosáhlo tempo růstu tržeb 11 procent.

V Česku IKEA odhaduje nárůst tržeb o 9 procent. „Bližší informace k finančním výsledkům oznámí IKEA Česká republika v listopadu 2016,“ uvedla v tiskové zprávě mluvčí české pobočky Zdenka Pecková.

Finanční rok 2016 zahrnuje období od 1. září 2015 do 31. srpna 2016. V nynějším finančním roce plánuje IKEA otevřít své první obchody v Indii a Srbsku. Cílem společnosti je zvýšit roční tržby až na 50 miliard eur, a to do roku 2020, napsala agentura Reuters.

IKEA provozuje 340 obchodních domů ve 28 zemích. V České republice má dva v Praze a po jednom v Brně a Ostravě. Ve finančním roce 2016 obchodní domy navštívilo celosvětově 783 milionů návštěvníků.