Designéři IKEA žili na vesmírné stanici. Hledali inspiraci pro malé byty

Jak bude vypadat život v extrémně stísněných podmínkách vesmírné lodě, která vyrazí na cestu k desítky milionů kilometrů vzdálené planetě Mars, si pětice designérů již vyzkoušela. Po tři dny společně žili ve výzkumné stanici s kruhovým půdorysem o průměru 10 metrů. Jejich dočasný domov vybudovaný v poušti amerického státu Utah splňoval i přes miniaturní rozměry všechna nutná kritéria, která mají vesmírná obydlí, včetně nulové produkce odpadu.

„Připravil jsem jim program, který se od předpokládaného programu posádky na Marsu nijak neliší,“ řekla serveru Quartz vesmírná architekta a designérka z americké agentury NASA Constance Adamsová, která měla tým na starosti. Šestice veškerý postup konzultovala s reportéry, kteří seděli na druhé straně planety v kancelářích IKEA ve švédském městě Älmhult.

Designéři ze švédského nábytkářského koncernu IKEA navrhli spolu s architekty NASA interiér budoucí základny na Marsu.

Adamsová, která vesmírný domov navrhla, zmiňuje, že život ve stísněných prostorách není to nejhorší, co budoucí kosmonauty čeká. Designéři si musí osvojit práci s extrémně odolnými materiály a neobejdou se ani bez vaření. Vše navíc podléhá přísným ekonomickým pravidlům. Nazmar nesní přijít ani kapka vody při sprchování a denní pokrmy hody také nepřipomínají. Dostat na Mars jedno kilo masa vyjde na 2 miliony dolarů (skoro 47 milionů korun). Astronauti se také učí, jak v krajních případech připravit k jídlu rostliny, které za jiných okolností slouží čistě k výrobě kyslíku.

Vesmírná architektura pro Zemi

„Design, který aplikujeme ve vesmírné architektuře je zcela udržitelný,“ vysvětluje Adamsová. „Ve výsledku tak lze využít i pro život na Zemi,“ dodává.

Designér IKEA Michael Nikolic líčí dosavadní zkušenosti s vesmírným programem jako spojení zábavy a bláznovství. „Tři dny jsme žili v absolutní izolaci a okusili tak to, co budou astronauti zažívat po tři roky. Je to skoro jako utrpení při kempování,“ píše v nadsázce na svém blogu.

Švédský nábytkářský kolos IKEA by poznatky získané z vesmírného programu rád uplatnil při řešení skladby bytů v hustě obydlených městských prostředích. Na společné projektu se podílí i Vysoká škola průmyslového designu ze švédského Lundu, která své absolventy posílá do náruče vesmírné NASA od roku 1999.

„Mým snem je vyřešit největší problém na Zemi – skladování,“ říká šéfdesigner IKEA Marcus Engman. Ten doufá, že společný výzkum švédské firmě pomůže přijít s revolučními nábytkářskými řešeními. „Nároky na design ve vesmíru jsou šílené. U nás na Zemi tak budou fungovat lépe než jakékoli jiné,“ uzavírá.