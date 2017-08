Leoš Mareš, Kovy nebo Shopaholic Nicol. Firmy se bez influencerů neobejdou

Jak ukazuje aktuální studie agentury Ogilvy & Mather mezi dvěma stovkami marketingových šéfů, influencery ve svých marketingových kampaních používá 44 procent firem. „Kdybychom jim stejnou otázku položili před rokem, byl by jejich podíl výrazně nižší,“ říká ředitel Ogilvy & Mather Ondřej Obluk.

Průzkum však ukazuje, že převážná většina marketérů považuje spolupráci s influencery zatím spíše jen za doplněk marketingové komunikace. Vyhradí na ni méně než pětinu rozpočtu, který mají na propagaci určený. „Dá se říci, že o influencerech všichni uvažují, ale zatím spíše experimentují. I ti, co je už objevili, na ně dávají málo,“ říká Obluk.

Navíc preferují odměnit influencera v naturáliích než mu vyplatit klasický honorář. V Česku tak podle Obluka bude dvacet třicet lidí, které mohou tyto aktivity dobře živit.

Přesto už jde o velký trh. „Bavíme se o stovkách milionů korun s potenciálem růstu podle toho, jak rychle se budou profesionalizovat influenceři samotní a přístup marketérů k nim,“ říká Peter Sládeček, šéf agentury Tubrr.

Za nejznámějšího influencera přitom marketéři považují moderátora a zpěváka Leoše Mareše, který komunikuje hlavně prostřednictvím fotek na sociální síti Instagram. Následují youtubeři Jirka Král a Nikola Čechová, která vystupuje pod přezdívkou Shopaholic Nicol.

Univerzální reklamisté

Podle expertů jsou influenceři ideální třeba pro osvětová témata nebo při představení nových produktů. Ale hodí se v zásadě na všechno. „Pokud existuje vhodný influencer, který má podobné publikum, jako je cílová skupina značky, tak není obor, který by byl vyloženě nevhodný,“ říká konzultant digitální strategie Martin Brixí.

„Nejefektivnější jsou určitě v oblasti rychloobrátkového zboží. Tedy oblastech, které podléhají vyzkoušení a následnému doporučení. Pomáhají šířit povědomí o produktech. A populární jsou také v oblasti léků, kde jsou často omezené možnosti propagace,“ dodává Vojtěch Lambert, ředitel digitální agentury LCG New Media. Dvě třetiny marketérů se obávají, že při spolupráci s influencery budou mít malou míru kontroly nad výsledkem. „Základ je, aby to bylo přirozené, a nikoliv jednoznačný product placement, to pak může být pro značku i kontraproduktivní,“ varuje Brixí.

A nejen pro značku, ale i pro samotné tvůrce. „Když třeba sledujete Leoše Mareše, nemáte pocit, že jenom něco nabízí. Někteří influenceři sami sebe zničí, protože nevytvářejí žádný nekomerční obsah,“ říká Obluk.

Firmy hledají nové způsoby reklamy

„Nejčastější chybou je spolupráce, která není podložená osobním zájmem dané osoby. Když něco podporuje, aniž by k danému produktu nebo službě měla vztah. Založit spolupráci pouze na finanční odměně se tak nemusí vyplácet,“ vysvětluje Lambert.

Podle Sládečka se navíc marketéři často koukají spíše na kvantitu než na kvalitu. „Orientují se jen na počet odběratelů a stereotypně se obracejí na nejznámější tvůrce,“ říká. Světovým trendem je přitom posun od využívání třeba jedné hvězdy ke spolupráci s větším počtem tzv. mikroinfluencerů.

Na pražský Utubering se stály fronty (archivní video):