Inspektoři v utajení rozdrtí podvodné prodejce, věří ministr Mládek

„Posílili jsme pravomoci ČOI, aby mohli používat skrytou identitu a skrytými kamerami točit dění na předváděcích akcích. To by mělo přinést důkazní materiál pro případné žaloby a soudní jednání,“ řekl Jan Mládek v rozhovoru pro MF DNES.

Ministerstvo průmyslu a obchodu bojuje proti nepoctivým prodejcům už řadu let. Pravomoci České obchodní inspekce i povinnosti prodejců se několikrát rozšiřovaly, jenomže podvodníci si vždy našli nové cesty, jak obrat zákazníky, zejména seniory, o peníze.

Naposledy loni v únoru nová legislativa zakázala organizátorům předváděcích akcí inkasovat peníze sedm dní od uzavření kupní smlouvy. Milionové pokuty však padají dál.

„Když takový průmysl vznikne a usadí se, je těžké ho vymýtit,“ říká Mládek. Také mluvčí České obchodní inspekce Jiří Fröhlich potvrzuje, že podvodníci přicházejí stále s novými a novými triky. „Šmejdi se ničeho neštítí“, říká.

Podvodníci lákají seniory na předváděcí akce pod různými úskoky, tahají z nich peníze pomocí falešných slevových poukazů, vystupují pod falešnými firmami.

Před čtením ve sněmovně je nyní zákon, který má dát kontrolorům do rukou zcela novou zbraň - možnost vystupovat pod falešnou identitou a vstupovat do zavřených objektů. Prodejci totiž mají vlastní databáze kontrolorů, předávají si jejich jména a mnohdy se jim vysmívají do očí.

Je to o sdílení informací, říká Mládek

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek věří, že boji s podvodníky by pomohlo i lepší sdílení informací mezi kontrolory, celní správou a policií.

„Obecně se musí orgány státní správy domluvit na lepším sdílení informací. V tomto směru se chci dohodnout s vedením ČOI, aby aktivně své poznatky předávala hlavně rejstříkovým soudům a finanční správě, které mají dost prostředků zasáhnout. Nemyslím si ale, že bychom kvůli tomu měli přijímat ještě nějaké další zákony. Tady jde o lidskou spolupráci, protože ten nemravný průmysl bude jinak vždy o krok napřed,“ řekl Mládek.

Výměna informací mezi úředníky různých resortů by podle něj byla hodně efektivní. „Nechci ale kvůli tomu dělat nové útvary, pracovní skupiny nebo podobně. Je to o přístupu, pokud to nebude fungovat, vložím se do toho osobně a budu tu spolupráci zprostředkovávat,“ slibuje ministr.

Centrální databáze podvodných firem, jejich jednatelů a manažerů, z níž by se dala jednoduše analyzovat data, však zatím stále chybí i samotné České obchodní inspekci. Informace z prodejních akcí jsou roztříštěny po krajských inspektorátech a úředníci musí potřebná data tahat na vyžádání „ručně“. To může trvat poměrně dlouho.

Rozhoduje rychlost

Přitom právě rychlost je přitom rozhodující. Ve firmách, skrze které se podvody dělají, se často střídají nastrčené a těžko dohledatelné osoby, firmy takticky mění své sídlo, a skutky páchají v různých místech republiky. Tím komplikují vyšetřování podle místní příslušnosti. A když je zapotřebí, firma se prostě zlikviduje a podvodníci pokračují dál s jinou firmou, zpravidla bez historie.

Mládek ale soudí, že boj se šmejdy není jen úkolem státu. „My jsme dosáhli jistého pokroku už tím, že se téma šmejdů zvedlo. Ono ale nejde jen o fenomén samotného šizení, je to i téma vztahu mezi starými a mladými lidmi. Jeden z důvodů, proč se to děje, je, že senioři nemají co dělat, a proto na předváděcí akce jezdí. A když se stanou obětí obchodníků, často nenajdou zastání nebo pomoc u vlastních dětí, aby to s nimi řešili,“ vysvětluje.

Důležitá je podle něj také prevence o osvěta. „Staří lidé a občané, kteří mají menší schopnost se agresivitě bránit, musejí vědět, kam se obrátit, co dělat a jak. Musíme hodně spolupracovat se starosty, kteří mohou vymýtit na svých územích pomocí vyhlášek podomní prodej a mohou to oznámit svým občanům,“ uzavřel.