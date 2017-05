V březnovém závěru intervencí ČNB „natiskla“ přes půl bilionu korun

Devizové rezervy České národní banky vzrostly za duben o 1,5 miliardy eur na 124,5 miliardy eur, zatímco v předchozích měsících stoupaly měsíčně o více než deset miliard. Zpomalení růstu souvisí právě s ukončením intervenčního režimu, kdy ČNB na trhu nakupovala eura, aby zabránila posílení koruny pod 27 Kč/EUR. V březnu na trhu utratila více než půl bilionu korun, intervence ukončila 6. dubna.



Důvodem nárůstu objemu v březnu byl podle dřívějších vyjádření analytiků tlak investorů s blížícím se očekávaným koncem intervencí i údaje o rostoucí inflaci.

ČNB dlouhodobě uvádí, že jí růst devizových rezerv nevadí a není v tomto ohledu omezena žádným limitem. Devizové rezervy ale mohou přivést centrální banku do účetní ztráty, a to kvůli jejich přecenění po ukončení kurzového závazku. ČNB k tomu dlouhodobě dodává, že její hlavní úlohou není vytváření zisku, ale péče o cenovou stabilitu. Z výsledků hospodaření ČNB za loňský rok vyplývá, že v jejím rezervním fondu by měla banka mít i se ziskem 46,5 miliardy korun za loňský rok zhruba 60 miliard korun.

Za rok se rezervy zdvojnásobily

Oproti loňskému konci dubna, kdy devizové rezervy v eurech činily 65,65 miliardy eur, se rezervy téměř zdvojnásobily. V dolarech se devizové rezervy v dubnu zvýšily o 4,6 miliardy na 136 miliard dolarů, meziročně byly vyšší o 61,2 miliardy dolarů. V korunách rezervy koncem dubna činily 3,350 bilionu, což bylo o 27,4 miliardy více než v březnu a o 1,575 bilionu korun více než loni na konci dubna.



Podle dřívějších informací má banka největší podíl devizových rezerv v dluhopisech. Jde o státní dluhopisy Německa, Nizozemska nebo Francie. Část má i v dolarech, kanadských dolarech, britských librách a švédských korunách. Zlato centrální banka nyní nenakupuje. Většina majetku ČNB je právě v devizových rezervách, výrazně menší část připadá na zlato, pohledávky vůči Mezinárodnímu měnovému fondu nebo hmotný a nehmotný majetek.