PŘEHLEDNĚ: Léto ve Středomoří zlevnilo, konec intervencí za tím ale není

„Ukázalo se, že očekávání byla silnějším faktorem než realita,“ komentoval vliv vývoje kurzu koruny na ceny zájezdů Ivor Lehotan, výkonný ředitel TopForex, která ve spolupráci s Centrem ekonomických a tržních analýz (CETA) vypracovala cenovou studii zahraničních zájezdů.

„Zatímco už v zimě ceny zájezdů do Středomoří padaly až o desítky procent, v těchto dnech, kdy koruna stabilně zpevňuje, se žádná cenová revoluce nekoná,“ vysvětlil Lehotan. Na cenách se ve větší míře projevilo zhoršení bezpečnostní situace ve východním Středomoří.

Očekávaní zhodnocení koruny se dle analytiků CETA a TopForex projevilo už před ukončením intervencí v nižších katalogových cenách zájezdů na léto 2017.

Bezpečnostní situace i Airbnb

Nejvíce klesají ceny zájezdů do Turecka a Řecka. Mírnější je pokles v případě destinací Mallorcy i pevninského Španělska, kde dokonce některé zájezdy i podražily. Hlavní bezpečnostní rizika ovlivňující ceny zájezdů jsou konflikt v Sýrii, který dopadá na sousední Turecko, teroristické útoky v Egyptě a migrační krize v Řecku. Ceny letních dovolených tlačí dolů i alternativní ubytovací platformy jako Airbnb.

Cestovní kanceláře přesto čekají silnou letní sezonu. Prodej zájezdů by se mohl meziročně zvýšit až o pětinu. Jedničkou v leteckých zájezdech je Řecko. V rámci předprodejů CK letos prodaly polovinu nabízené kapacity. Výrazně letos vzrostla poptávka po all inclusive dovolených.

„Letošní rok je zájem o leteckou dovolenou v zahraničí opravdu mimořádný a některé indikátory naznačují, že by mohl být ve svém závěru rekordní,“ uvedl mluvčí CK Blue Style Václav Nekvapil.

Ředitel cestovní kanceláře Fischer Jiří Jelínek očekává nárůst českého trhu s letními dovolenými o pětinu. „Letos Češi cestují daleko více než v loňském roce a předpokládáme, že trh poroste zhruba o dvacet procent,“ uvedl Jelínek. Obavy lidí z možných teroristických útoků v turistických destinacích podle něj opadly.

Podle marketingového ředitele CK Alexandria Petra Šatného budou v létě prodeje lepší meziročně o deset až dvacet procent. Za pozitivním trendem je podle něj dobrá ekonomická situace. „Část lidí také loni dovolenou odložila a letos chce jet,“ dodal ředitel.

Do Turecka o čtvrtinu levněji

Celkem loni do zahraničí na více než tři dny vyrazilo 4,3 milionu Čechů, přičemž na dovolené strávili v průměru 8,2 dne. Díky rostoucí kupní síle vzrostly průměrné výdaje na dovolenou o devět procent na 13 627 korun. Nejnavštěvovanější destinací bylo Chorvatsko, kam vycestovalo 828 tisíc Čechů. Ochotu cestovat by letos mohla zvýšit i posilující koruna, která může zlevnit část last minute zájezdů a zimní exotické dovolené.

Celkový objem ročních tržeb z výjezdového cestovního ruchu činí v Česku zhruba 45 miliard korun, z toho prodej zájezdů téměř třicet miliard korun, prodej ubytování a dopravy 10,2 miliardy a ostatních služeb 4,6 miliardy korun.

Tabulka: Srovnání cen zájezdů 2016 a 2017 Destinace Cena 2016 (Kč) Cena 2017 (Kč) Rozdíl v % Turecká riviéra Aventura Park 16 310 11 992 -26,5 % Q Premium 17 130 13 501 -21,2 % Delphin Imperial 36 900 27 380 -25,8 % Řecko – Korfu Messonghi Beach 15 820 11 690 -26,1 % Three Starts 12 710 12 790 + 0,6 % Belvedere 14 590 11 050 -24,3 % Řecko - Lefkáda Odyssia 11 800 11 440 -3,1 % Santa Maria 12 540 12 150 -3,1 % Porto Galini 15 250 14 500 -4,9 % Samos Glykorissa Beach 17 220 12 860 -25,3 % Proteas Blue 34 440 23 440 -31,9 % Kypr Chrystalla 16 310 15 160 -7,1 % Mimosa 18 690 15 780 -15,6 % Crystal Springs 20 660 19 310 -6,5 % Mallorca Sabina 18 450 18 230 -1,1 % America 17 540 17 780 +1,4 % Sabina Playa 16 400 15 630 -4,7 % Costa Brava (ESP) Mercurry 12 130 14 590 +20,3 % Caprici 12 300 6 240 - 49,3 % Andalusie (ESP) Lago Rojo 18 770 17 450 -6 % Puente Real 20 000 18 800 -6 % Palmasol 16 400 15 270 -6,9 %

Zdroj: Katalogy velkých cestovních kanceláří 2016/2017, uváděna vždy nejnižší katalogová cena bez zahrnutí slev. Ceny jsou v korunách.