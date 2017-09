Český inkubátor na aplikace dostane 35 milionů na vývoj startupů

Svou investicí ohodnotil Reflex Capital společnost TopMonks v řádu stovek milionů korun. TopMonks založili v roce 2011 podnikatelé v IT Jiří Píša a Jiří Fabián. „Jirka Fabián je skvělý podnikatel a má cit pro věc. Je to právě kvalita jeho startupů a kvalita jeho týmu, která nás přesvědčila k investici při takto vysoké valuaci,“ uvedl Fryc.

TopMonks vedle klasického zakázkového vývoje aplikací poskytuje kompletní technické řešení pro začínající společnosti, které často nemají vývojové kapacity. Výměnou za to získává TopMonks podíl v jejich společnosti. Tímto způsobem TopMonks v minulosti vyvinula aplikace například pro projekty Price f(X), PurposeFly, Techloop.io, GoRealEurope, LaFluence nebo 2pocket.

„Špičkoví vývojáři potřebují pracovat na špičkových projektech. Vedle práce pro velké klienty je to právě i technologická exekuce startupů výměnou za podíl. Jelikož se ovšem jedná o velmi riskantní koníček, potřebujeme na to finanční zázemí,“ uvedl Fabián. Dodal, že TopMonks by chtěla společně s Reflex Capital vytvořit špičkový startup inkubátor ve střední Evropě.

Reflex Capital SE je investiční venture kapitálová společnost, investující napříč odvětvími. Společnost založil zakladatel a dlouholetý ředitel obchodů Mall.cz Ondřej Fryc. Typickou investicí je společnost v rané fázi vývoje s velikostí investice mezi jednotkami a desítkami milionů Kč. V současné době má dvě desítky investic v ČR a v USA a objem investovaného kapitálu přes 500 milionů Kč.