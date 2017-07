Milovice mají investici do chátrajícího areálu na dosah, brzdí ji spory

„Kraj se zavazuje, že bude nápomocen při hledání vhodné lokality. GE má vybraných minimálně osm míst, která přicházejí v úvahu. Milovice jim nabízíme jako jednu z možností,“ říká Věslav Michalík (STAN), radní pro rozvoj kraje.

Cvičiště a letiště Milovice - Středočeský kraj uzavřel v roce 2010 za vlády hejtmana Davida Ratha se společností Mladá RP kritizovanou nájemní smlouvu na bývalý vojenský výcvikový prostor Mladá u Milovic. - Za 25 milionů korun dostala do užívání na 25 let letiště a na 40 let okolní pozemky. Její povinností bylo odstranit do pěti let stavby po Sovětské armádě. Na oplátku mohla zpeněžit druhotné suroviny (suť, železo) a pozemky pronajímat. Lhůta na demolice uplynula koncem roku 2015 a kraj následně od smlouvy loni v létě odstoupil. - Společnost Mladá RP má za to, že na dokončení demolic má ještě tři roky, protože musela čekat na povolení od stavebního úřadu, a věc dala k soudu. Ten v rámci předběžného opatření zablokoval pozemky a kraj s nimi teď nemůže nakládat. Firma měla v Mladé ve spolupráci s ČEZ vybudovat na ploše 150 hektarů obří solární elektrárnu. Kolem měla vyrůst různá sportoviště, byty či vědeckotechnický park. Z elektrárny sešlo poté, co stát omezil podporu solárníkům.



Podle Jana Jursy, poradce ministra financí a ministerského garanta pro investici GE v Česku, jsou Milovice nejatraktivnější volba. „Lokalita je výjimečná 2,5kilometrovou a 120 metrů širokou ranvejí, z Ruzyně tam aerotaxi mohou přistát během 20 minut, může sloužit k zásobování továrny nebo zde může přistát zákazník,“ vyjmenovává.

Středočeský kraj na svých stránkách investorům nabízí necelé tři desítky zón k podnikatelskému využití o různé rozloze – bývalé průmyslové areály i volné pozemky pro stavbu na „zelené louce“. Druhá lokalita, kde by byla po ruce přistávací dráha, se ještě nabízí v Odoleně Vodě, v sousedství letiště Vodochody.

Pro vlastníka bývalého vojenského prostoru, Středočeský kraj, představuje investice GE jedinečnou příležitost, jak se zbavit dvou problémů najednou – ukončit jeden soudní spor a zároveň oživit místo, které už čtvrtstoletí leží ladem. Chátrající areál o rozloze 650 hektarů, tedy zhruba dvou pražských lesoparků Stromovka, brání rozvoji oblasti.

„Průmyslová zóna by vyřešila železniční dopravu, napojení na dálnici, přišly by sem peníze a dotace,“ uvedl nedávno pro MF DNES vedoucí majetkového odboru Milovic Karel Pánek. Kraj aktuálně vede s nájemcem areálu, firmou Mladá RP, soudní spor ohledně odstoupení od nájemní smlouvy (viz box). Obě strany jsou zároveň ochotné k mimosoudnímu vyrovnání, kamenem úrazu je ovšem částka. Kraj je ochoten vrátit část neobydleného nájemného (20 milionů) a k tomu uhradit prokazatelné náklady na provedené demoliční práce. Mladá RP chce pochopitelně na transakci vydělat a nárokuje například ušlý zisk. Ke slovu přijdou znalecké posudky.

„Pověřili jsme právníky kraje, aby jednali o takové možnosti, žádný dokument radě kraje zatím předložen nebyl. Problém je právně a ekonomicky složitý,“ říká Michalík. Vyjádření společnosti Mladá RP se do uzávěrky nepodařilo získat.

Investice za miliardu

Rozhodnutí o tom, kde nakonec GE továrnu postaví, zatím nepadlo. Česká vláda loni v říjnu s GE podepsala investiční smlouvu o vybudování nové továrny na turbovrtulové motory v Česku. Mělo by jít o investici minimálně 50 milionů eur (1,3 miliardy korun) a závod by měl začít vyrábět v roce 2022 více než 400 motorů ročně. Současně mají v Česku vzniknout testovací centra na tyto motory. Záměr zřídit jedno z nich už byl oznámen na letišti v Hradci Králové.

Miliardovou investici je Česko připraveno finančně podpořit. „Podání žádosti o investiční pobídku investor stále zvažuje. Podle stávajících pravidel by šlo maximálně o 25 procent z uznatelných investičních nákladů,“ uvedla Petra Menclová, mluvčí státní agentury na podporu investic CzechInvest. Z větší části by šlo o úlevu formou daňových prázdnin, zčásti o dotace na nově vytvořená místa a hotově může stát firmě uhradit až desetinu investic do strojních technologií. Nutnou podmínkou pro nárok na pobídku je umístit továrnu mimo Prahu.

V hlavním městě už má firma továrnu v Letňanech, kde vyvíjí a vyrábí letadlové turbovrtulové motory. „V souvislosti s chystaným rozšířením podnikání v Česku jsme avizovali navýšení pracovních míst o 500. Z toho jsme už přijali 150 do oddělení vývoje a technologie a letos plánujeme nabrat 130 lidí do výroby,“ říká Hana Bolinová, mluvčí GE Aviation Czech. Firma také plánuje zřídit v Česku testovací centra – jedno by mělo vzniknout na letišti v Hradci Králové a druhé pravděpodobně v Letňanech.