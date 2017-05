Česká mincovna vydává kilovou zlatou minci Český lev. Vyjde na milion

Nová mince se zařadí k zahraničním investičním mincím, jako je American Eagle nebo Wiener Philharmoniker. Česká mincovna vyrábí oběžné mince pro Českou národní banku i pamětní mince či zlaté investiční slitky.

Český lev má podle firmy sloužit kupcům hlavně jako investice do drahých kovů, nebude přinášet sběratelskou či uměleckou hodnotu. „Mincovna přichází s tím, co na českém trhu dlouho chybělo. S investiční mincí s ryze českým motivem, která nabídne Čechům možnost pohodlně proměnit finanční prostředky do drahého kovu a zase nazpět,“ uvedl marketingový manažer České mincovny Lukáš Jokl.

Kromě kilogramové mince za více než milion korun nabídla společnost i menší zlaté České lvy za 189 000 korun a 360 348 korun. V nabídce je také stříbrná varianta za 10 900 korun.

Prodejní cenu Českého lva bude mincovna denně aktualizovat. Nabízet chce novou minci také v zahraničí, podle firmy již distributoři z ciziny o Českého lva projevili zájem.

Zlaté investiční mince jsou podle České mincovny osvobozeny od DPH. Firma ale musela pro Českého lva zajistit zahraniční licenci, takže má tuzemská mince prvky novozélandského dolaru, mezi něž patří třeba emblém britské královny. „Je to technická věc, která v očích investorů nehraje roli. V případě Českého lva je nejdůležitější obsah drahého kovu a akceptace trhem,“ doplnil Jokl.

Pro motiv lva na minci využila firma návrh již nežijícího umělce Jaroslava Bejvla. „Jedná se vlastně o poctu panu medailérovi, který nestihl svou práci dokončit, a tak ji do finální podoby zpracoval mladý talent Asamat Baltaev,“ sdělil Jokl.

Firma Česká mincovna z Jablonce nad Nisou razí mince od roku 1993 a od roku 1996 dodává pro centrální banku všechny mince používané v oběhu. Vyrábí i medaile nebo investiční slitky drahých kovů. Loni firmě stouply meziročně tržby o pětinu na 764 milionů korun.