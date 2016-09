Irsko odmítá požadavek komise. Apple platil daně v plné výši, tvrdí vláda

Evropská komise v úterý rozhodla, že Irsko řadu let poskytovalo společnosti Apple státní pomoc v podobě neoprávněných daňových výhod, a firma by tak měla na daních do irské státní pokladny doplatit až 13 miliard eur (zhruba 350 miliard korun) plus úroky (více čtěte zde).

Rozhodnutí nakonec podpořili i nezávislí členové vlády, kteří vůči němu měli zpočátku námitky. Vláda nechá své rozhodnutí posvětit parlamentem, řekl mluvčí vlády podle agentury Reuters.

Úterní verdikt antimonopolního orgánu komise ostře kritizoval irský ministr financí Michale Noonan i šéf Applu Tim Cook. Cook rozhodnutí označil za „politickou hovadinu“ a snahu přesunout do Evropy daně, které by měly být placeny v USA (více čtěte zde). Apple již v úterý oznámil, že se proti rozhodnutí Evropské komise odvolá. Irská vláda jednala o odvolání už ve středu, tehdy se ale ještě nedohodla.

Samotní obyvatelé Irska nemají podle agentury Reuters na rozhodnutí komise jednotný názor. Mnozí si uvědomují, že dlouhodobá prosperita země je založena na otevřenosti vůči zahraničním investorům, jiní by byli raději, kdyby se vláda nevzdávala peněz, které by podle rozhodnutí komise měla na Applu vymoci.

Noonan už v úterý zdůraznil nutnost bránit integritu irského daňového systému a daňové jistoty pro podnikatele. Připomněl také, že daňové otázky jsou v kompetenci členských zemí unie. Irsko důrazně tvrdí, že Apple zaplatil plnou výši daní a vláda mu žádnou státní pomoc neposkytovala.