Nejstarší banka světa je zachráněna. Italská vláda poskytne 20 miliard eur

15:38 , aktualizováno 15:38

Italská vláda schválila plán na záchranu banky Monte dei Paschi di Siena, ohrožené nedostatkem kapitálu. Vytvořila fond ve výši 20 miliard eur (540 miliard korun), z něhož bude moci třetí největší banka v zemi čerpat. Médiím to v pátek řekl premiér Paolo Gentiloni. Pád Monte Dei Paschi by ohrozil úspory tisíců Italů a mohl by vyvolat krizi v celém italském finančním sektoru.