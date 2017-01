Italské obchody bojkotují Nutellu. Firma vrací úder novou reklamou

Nutellu z nabídky preventivně stáhlo několik prodejců včetně sítě Coop, která je největším maloobchodním řetězcem na Apeninském poloostrově. Přispěla k tomu prohlášení Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) o tom, že v palmovém oleji jsou karcinogenní látky. Úřad varoval, že děti se rizikům vystavují i při konzumaci jejich relativně malého množství. Žádná bezpečná hranice pro konzumaci těchto látek nebyla nastavena.

Palmový olej je součástí stovek různých potravin dostupných na trhu, této vlně odporu veřejnosti však paradoxně zatím čelí jen výrobce Nutelly.

Firma Ferrero popírá, že by přidáváním palmového tuku chtěla výrobek zlevnit. Trvá na tom, že je nutný pro zachování kvality sladké pomazánky a že použitím jiných olejů nemůže dosáhnout tak hladké konzistence své pomazánky.

Nechceme podřadnou pomazánku

„Bez palmového tuku by byla Nutella jen podřadnou náhražkou skutečného výrobku, znamenalo by to krok zpátky,“ zdůvodnil mluvčí firmy Vincenzo Tapella.

Roli možná hraje i cena. Agentura agentura Reuters přinesla kalkulace, podle níž by náhradou palmového tuku řepkovým či slunečnicovým olejem zvýšilo výrobní náklady až o 22 milionů dolarů, tedy téměř 557 milionů korun. Ferrero výpočet nepotvrdilo.

Důvodem obav z konzumace palmového oleje a následného vzniku rakoviny jsou látky zvané glycidyl estery mastných kyselin. Ty vznikají při zahřívání tuku nad teplotu 200 stupňů Celsia, což je údajně běžné u mnoha potravin.

„Existuje dost důkazů o tom, že glycidyl estery jsou genotoxické a karcinogenní,“ uvedla v květnu Helle Knutsenová z EFSA, která řídila tým vědců, zkoumajících tyto látky. Proto úřad nestanovil žádnou bezpečnou hranici jejich konzumace.

Znepokojení ohledně vlivu tohoto oleje na zdraví vznesla i Organizace OSN pro výživu a zemědělství nebo Světová zdravotnická organizace, nicméně žádná konkrétní varování před jejich konzumací z jejich strany nepadla.

Palmový olej byl v posledních letech výbušným tématem. Objevily se informace o tom, že ho v Indonésii vyrábějí osmileté děti v otřesných podmínkách, ochránci životního prostředí zase poukazují na devastaci pralesů a vymírání orangutanů.

Některé potravinářské firmy pod tlakem spotřebitelů už ze svých receptů palmový tuk vyškrtly. Další jistě přijdou. Palmový olej se však nevyužívá jen v potravinářství, přestože tam je nejvíc na ráně. Jeho spotřeba nejvíce roste kvůli biopalivům. Známé je také jeho užití i při výrobě kosmetiky.