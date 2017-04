Robotizace přinese třicet let neštěstí, varuje šéf Alibaby Jack Ma

„Svět zažije v příštích třiceti letech víc bolesti než štěstí,“ předpověděl na podnikatelském fóru v čínském Čeng-čou Jack Ma. Příčinou bude ztráta pracovních míst v důsledku rozšiřování internetu. „Sociální konflikty budou mít dopad na všechny obory a životní dráhy,“ cituje šéfa Alibaby agentura Bloomberg.

Na Jacka Ma, který zpravidla budoucnost vidí růžově, to byl neobvyklý projev. Vysvětloval, že i když se snažil v začátcích e-shopů varovat lidi před ohrožením tradičních obchodníků, jen málo z nich mu naslouchalo. Teď chce prý varovat před dopady nových technologií, aby nikdo nebyl překvapen.

„Před patnácti let jsem ve dvou nebo třech stovkách proslovů každému připomínal, že internet ovlivní všechny odvětví, ale nikdo mne neposlouchal. Tehdy jsem nebyl nikdo,“ prohlásil.

Ma veřejně vystoupil ve chvíli, kdy Alibaba, největší čínský internetový obchod, utratil miliardy dolarů na vstup do nových oborů - od filmové produkce a video streamu až po finance a cloudová řešení. Firma, která je vnímána jako barometr čínského spotřebitelského apetitu, by ráda expandovala do zahraničí a utkala se s Amazonem a jemu podobnými konkurenty.

Firmy, které se novým technologiím nepřizpůsobí, budou mít podle Číňana velký problém. Jejich lídři musí pochopit, že cloud a umělá inteligence jsou pro byznys klíčové. Když to nepochopí, měli by si ve firmě najít mladé lidi, kteří jim to vysvětlí.

Ma varoval, že prodlužování života a nástup umělé inteligence povedou ke stárnutí pracovních sil a ubývání pracovních míst. „Stroje by měly dělat jen to, co lidé nemohou. Jen tak budou roboti pracovat ve spolupráci s lidmi, místo toho, aby je nahradili,“ řekl.

Dvaapadesátiletý Ma také kritizoval tradiční bankovnictví s tím, že půjčky musí být dostupnější větší části společnosti. Nedostatek financování zaplatí všichni, řekl.

Tradiční odvětví by si podle něj také měla přestat stěžovat na vliv internetu na ekonomiku. Kritici Alibaby prý opomíjejí, že hlavní tržiště skupiny Taobao vytvořilo miliony pracovních míst.