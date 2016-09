Živí ho firmy plné bílých koní. Je to normální podnikání, říká překupník

Během chvilky vykouřil dvě cigarety, srkal kávu a zapíjel ji kolou. Prý důsledek stresu. Zkrachovalý lakýrník Grznár byl v posledních letech dost vytížený. Nejdřív ztroskotal na developerském projektu a zadlužil se. Přesto si půjčil u kladenských lichvářů a začal se živit jako překupník firem. Zpočátku si v této „ruletě“ údajně měsíčně vydělával okolo 100 tisíc korun, znovu však neuspěl.

„Letos to nejde, prodal jsem snad jen šest společností,“ líčí devětatřicetiletý tmavovlasý Kladeňák, který ovládá přes sto firem. Za několik posledních měsíců jej policie už zhruba čtyřicetkrát vyslýchala, navíc má u většiny svých firem pozastavenou živnost.

Důvodem jsou tři z nich: Arrochar, Astena a The best glaten (dříve Vapok). Všechny jsou podezřelé z podvodů při předváděcích akcích. První dvě posbíraly milionové pokuty od České obchodní inspekce, Vapok na sebe strhl pozornost jako dodavatel zboží značky Paul Foster, která se objevovala na akcích šmejdů (kdo stojí za firmami, od kterých nakupují šmejdi, čtěte zde).

„Koupil jsem je v balíku. Uvěřil jsem známému,“ vysvětluje překupník a ujišťuje, že s akcemi šmejdů nemá nic společného. Sám prý patří mezi podvedené, protože tři auta, která v těchto firmách měla být, nedostal.

Předváděcí akce, za které padaly pokuty, probíhaly i poté, co Grznár tyto firmy prý za 300 tisíc korun koupil. „Šmejdi na smlouvy dál používali razítko firmy, kterou vlastním. To se může stát i vám,“ namítá. Má obavy, že skončí na ulici.

Vaz mu však nelámou jen tyto firmy. Také o další, které převzal, se zajímá policie a berňák kvůli možným podvodům na DPH. V některých se během let otočily desítky milionů korun. Podle Grznára někteří klienti tvrdí, že je jejich firma čistá, ale chtějí se jí zbavit kvůli pronásledování finančním úřadem. „Je otázka, jestli to člověk vyhraje, nebo ne,“ prozradil překupník, který spoléhá na svého právníka.

Faktem je, že firmy, které prodal, se dají spočítat na prstech jedné ruky. Obchoduje zhruba dva roky, jenže téměř všude je stále zapsaný jako poslední jednatel a vlastník. Mnoho z jeho firem sídlí na virtuálních adresách.

Grznár se pohybuje ve stavebním, realitním i poradenském byznysu. Firmy chtěl prý prodávat Vietnamcům, to však nevyšlo. „Mají zájem o starší eseróčka, která jsou kvartálními plátci, je to pro ně nejcennější zboží,“ řekl.



Vliv po celém Česku

Přestože Grznárovi podnikání vůbec nevychází, je podivuhodné, s jakým nasazením v něm pokračuje dál. V neúnavném tempu „nakupoval“ od konce loňska jednu firmu za druhou. A letos v červenci se stal předsedou představenstva a jediným akcionářem tajuplné akciové společnosti Skarit Investment Corporation. Doposud nebylo jasné, kdo za ní stojí, teď má 2,075 milionu v akciích pražské firmy v rukou on.

Skarit, jež se zabývá nespecifikovanou výrobou a obchodem, za roky svého podnikání plně ovládla nepřehlednou pavučinu více než stovky firem, aktuálně jich je asi osmdesát. A v její síti uvázlo mnoho společností, v nichž jako jednatelé vystupují bílí koně z Teplic a okolí. Jedním z nich je Robert Javůrek, který MF DNES mechanismus těchto machinací už dříve popsal. Muž, jenž figuroval ve zhruba devadesáti firmách v ČR a na Slovensku, přiznal, že za nitky v jeho firmách hýbe někdo jiný. Dával k nim totiž generální plnou moc (více čtěte zde).

Grznár svůj vstup do Skaritu vysvětluje lakonicky. „Čím se zabývala, to vám neřeknu. Byla tam spousta eseróček. Vzal jsem to jako celek a chtěl to tak prodat,“ sdělil muž. Před kladenským překupníkem seděly v představenstvu akciovky dvě mladé ženy - teprve dvaadvacetiletá Monika Bryndová má trvalé bydliště hlášeno na obecním úřadě v Braškově u Kladna.



Takové normální podnikání

Některé firmy Grznár převedl na jedenačtyřicetiletého Bulhara Krasimira Nikolova Kirilova. I on je bílým koněm v prapodivných machinacích. „S ním jsem přímo nejednal, bylo to přes nějaký kontakt,“ vysvětlil Grznár. Podle zdroje MF DNES, který nechtěl být jmenován, je Bulhar posledním článkem, na kterého se „špatné“ firmy uklízejí. „Takhle se to prostě v téhle republice dělá,“ řekl zdroj.

S rizikovým podnikáním začal také bratr kladenského překupníka Pavel. Od poloviny letoška nastřádal asi deset firem, bydliště má hlášeno na úřadě. Některé firmy prostřednictvím společnosti Skarit Investment Corporation přesto ovládá Josef Grznár.

Ten tvrdí, že podniká čistě. Většinu kšeftů mu dohodí známý, něco si prý najde sám na internetu. Firmy prý kupuje s účetnictvím, přepisy probíhají standardně u notáře. A odmítá, že by měl cokoliv společného s obchodníky s bílými koňmi v Teplicích.

„Tahle větev, ve které podnikám já, to je určitě něco jiného,“ sdělil muž, který teď čeká, jestli mu úřady pozastaví živnost i u zbylých firem. Mezitím pokračují jeho neplánované výlety na policejní výslechy. Procestoval kvůli nim už celou zemi.