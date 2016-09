Jak Jurečka snížil DPH na pivo a potraviny a Babiš ani Sobotka to nevěděli

„Nic takového jsme neřešili a na ničem takovém jsme se nedohodli,“ napsal iDNES.cz předseda vlády.

Věc ještě více zkomplikoval vicepremiér Pavel Bělobrádek z KDU-ČSL, který se za kolegu Jurečku postavil. Tvrdí, že dohoda mezi šéfy stran vznikla...

Pavel Bělobrádek (Twitter) @PavelBelobradek Předsedové koaličních stran se minulý týden shodli,že se snizi DPH na tocene pivo na 15%,na rok 2018 klesne DPH u vybraných potravin odpovědětretweetoblíbit

Čepované pivo by se podle agentury ČTK, Jurečky a Bělobrádka mělo od příštího roku přesunout z 21procentní do 15procentní sazby DPH. Od roku 2018 by měla klesnout DPH u základních potravin, jako je mléko, chléb, maso, máslo a sladkovodní ryby na deset procent. Alespoň tak to tvrdí ČTK s odkazem na Jurečku.

Vyjádření ministra Jurečky Já mám tuto informaci od předsedy Bělobrádka, který byl na schůzce předsedů koaličních stran minulý týden ve Sněmovně, kde toto spolu projednávali. Prosím, případně se na podrobnosti doptejte jeho. Já na základě jeho informace jsem tuto informaci sdělil včera na vyhlašování nejlepších piv v ČR. - ministr Marian Jurečka v sms pro iDNES.cz

„Zlevněním základních potravin snižujeme daňové zatížení občanů, a to zejména u těch ekonomicky nejslabších. Právě pro sociálně nejvíce ohrožené skupiny obyvatel představují potraviny velký podíl na jejich výdajích,“ uvedl podle agentury ministr zemědělství. Věc má ale háček. Ten, kdo by o tom měl vědět jakožto šéf koaliční strany - ministr financí, o tom nic neví. Jurečka na dotaz iDNES.cz nereagoval. A ani nikdo z jindy na sociálních sítích aktivních politiků ČSSD zprávu dosud nepotvrdil, ba ani nekomentoval.

Snížení daně u čepovaného piva už letos v lednu navrhoval Babiš. Zdůvodňoval to podporou hospod kvůli vyšším nákladům v souvislosti se zavedením elektronické evidence tržeb. Koalice ale tuto diskusi v březnu odložila. Chtěla se k ní vrátit až po vyhodnocení letošního výběru DPH.