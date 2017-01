Na vesnicích chodí častěji než ve městech. Kontrola EET prohledá i koš

Do hotýlku Kanec v Lipové-lázních u Jeseníka přišlo několik lidí, na hosty si však dlouho nehráli. Hned u vchodu ukázali legitimace a pustili se do práce. Kontrolovali vyvěšené „EET cedulky“ a vydání účtenky. Internet zrovna nešel, na horách se to v těchto místech kvůli větru stává často.

„Přestože jsme pro kontrolory nebyli schopni zaevidovanou účtenku vytisknout, nebyl to nakonec problém. Ostatně jsou na to na horách asi zvyklí. Takže nezbylo než společně projít vyhozené účtenky z předchozích dní, na kterých evidenční kódy byly,“ popsala provozní Petra Foltýnová. Podle ní bezproblémová kontrola nezabrala déle než dvacet minut.

Zkušenosti s kontrolory měl už v prosinci také bar Náplavka v Hradci Králové. Zaměstnanec měl porovnat vydané účtenky s těmi, které jsou uloženy na serveru Finanční správy, protože systém hlásil duplicitu. Ukázalo se, že všechno je v pořádku. Co avizovaný problém s duplicitou způsobilo, se neví. „S ohledem na to, že za večer vydáme klidně 600 až 800 účtenek, to bylo poměrně úsměvné. Že to takhle v gastru chodí, paní z Finanční správy evidentně netušila,“ komentoval Radek Středa neobvyklý požadavek.

Očím inspektorů většinou neuniknou účtenky, pokladna a vyvěšení EET cedulky, ze které má být jasné, že už se podnik do evidence zapojil. Podle Petra Filipce, provozního ředitele firmy Storyous, která dodává pokladny, je většina kontrol klidná. Cíleně jdou úředníci po těch, kteří zjevně neevidují, a jejich stopy vedou spíš do regionů a malých vesnic než do měst. „Na města se z našeho pohledu zatím nezaměřují tak intenzivně,“ shrnul Filipec zkušenosti z desítek kontrol, které Finanční správa provedla u klientů Storyous.

Těch, kteří podle něj využívají benevolence úřadů a od prosince EET nezavedli, je podle jeho názoru stále několik tisíc. „Často se v praxi setkáváme s provozovnami, které mají u pokladen vyvěšené prohlášení, ve kterém se snaží své zákazníky přesvědčit, že spadají až do některé z dalších vln EET. Podniky se například tváří, že nabízí jídlo především s sebou, přestože mají i vlastní prostor pro konzumaci,“ řekl.

Pokuta i zavření podniku

Finanční správa provedla již přes 2 951 kontrol v rámci nichž odhalila 367 porušení pravidel. Z toho 257 zjištění předali kontroloři do správního řízení. Za závažná porušení zákona o evidenci tržeb provozovatelům hrozí pokuta ve výši až půl milionu korun, v nejhorším případě pak uzavření provozovny. Závažným porušením je například to, že obchodník nebude mít zařízení pro evidenci tržeb.

„Dosavadní šetření v terénu prokázala, že drtivá většina podnikatelů se na evidenci připravila,“ uvedl šéf Finanční správy Martin Janeček, zároveň však vyloučil, že by se úřad zaměřoval jen na problematická místa.

Z údajů na serveru etrzby.cz vyplývá, že tržby aktuálně eviduje 45 576 podnikatelů. Finanční správa zatím vydala 83 814 autentizačních údajů. Ukazuje to, že zájem firem a podnikatelů z maloobchodu není moc velký, do tohoto počtu je totiž započítána i první prosincová vlna, týkající se restaurací a hotelů. Od 1. března přitom bude muset evidovat dalších 250 tisíc podnikatelů z maloobchodu a velkoobchodu. Moc času jim nezbývá, mají jen 22 dní.

Po nich přijde řada i na další obory podnikání. Stánkový prodej občerstvení bez zázemí pro hosty ve formě stolů a židlí, například na festivalech, se do evidence zapojí od března 2018, stejně jako prodej na farmářských trzích nebo služby účetních, advokátů i lékařů. Od června 2018 se do systému zapojí například kadeřnice, vybraní řemeslníci, opraváři domácích spotřebičů nebo astrologové.