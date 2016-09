Jak se nejlépe zajistit na důchod? Politici a ekonomové mají své tipy

Aleš Michl - ekonom a poradce ministra financí

Najděte správný fond. Lidi, vezměte si den volna, nekoukejte večer ani na seriál. Místo toho srovnávejte investiční fondy. Vyberte si společnost podle lidí, kterým věříte. A pak její produkt, kterému rozumíte. Poté si vezměte i druhý den dovolenou a všechny obejděte a vyptávejte se. Čím víc klišé a obecných odpovědí, tím rychleji odejděte. Vyberte si jen produkt, kterému porozumíte, kam PŘESNĚ jdou peníze. Pak do něj pravidelně investujte. Další možnost je hypotéka – byt a ve stáří prodat. A pak děti – rození dětí a jejich výchova, aby to pak rodině daly zpět. Nebo raději spoléháte na strejdu sociální stát?

Fondy a hřbitovy. Já peníze dám hlavně do algoritmického fondu QUANT, máme ho s kolegou ekonomem Pavlem Kohoutem – je ale hlavně pro velké investory. A pak dám peníze na start-upy, co máme s Y Softem. Vedle toho mám doživotně akcie firmy StoneMor, protože věřím vedení a rozumím tomu, co dělají – provozují na tři sta hřbitovů a sto krematorií v Americe a koukám, že dividenda je nyní cca 10,8 procenta z investice.

Eva Zamrazilová - ekonomka České bankovní asociace

Rezerva na pohromy. Na důchod rozhodně doporučuji vlastní střechu nad hlavou. Byt nebo domek s rozumnou rozlohou, nevíme, jak se dlouhodobě budou vyvíjet ceny energií. A nezanedbat pojištění proti krádeži a živelním událostem. Očekávanou penzi lze odhadnout, měla by pokrýt základní životní náklady na bydlení, stravování, dopravu a léky. A na účtu by měl mít člověk takovou rezervu, která pokryje nepředvídané výdaje na opravy auta, obnovení spotřebičů, nehrazenou lékařskou péči nebo na dárky.

Udržet se v kondici. Těsně před důchodem je potřeba investovat co nejvíce do sebe. Zamyslet se nad tím, jak se co nejdéle udržet v takové mentální a fyzické kondici, abychom si k penzi byli schopni ještě co nejdéle přivydělávat. Každý samozřejmě podle své profese – pro někoho masáže, jinému počítačové kurzy. Musíme investovat i do svého zdraví, abychom si udrželi soběstačnost. Nemá cenu škudlit peníze a majetek za každou cenu, stačí přiměřená rezerva. Rubáš nemá kapsy a nad dědictvím se příbuzenstvo často ještě rozhádá.

Štěpán Ašer - šéf J&T Banky

Klíčová otázka. Začněte tím, že si formulujete jasnější představu o svém životním stylu v důchodu. Pak s pomocí svého bankéře nebo kvalitního poradce hledejte, jak vhodnou investiční strategií zajistit, že budete schopni svou představu finančně realizovat. Zvolené strategie se držte, neměňte přístup každý měsíc.

Radost i užitek. Moje osobní portfolio určitě neodpovídá nejlepší praxi, ale kombinuje v sobě radosti s budoucím užitkem. Velká část majetku je dnes v nemovitostech a nemalá část v umění. Obojí představuje také sentimentální a v případě bydlení i užitnou hodnotu, nedržím je primárně na výnos. Přibližně čtvrtinu majetku mám v akciích, protože jsem z oboru. Zároveň pravidelně investuji do několika podílových fondů. Zatímco akcie pravidelně sleduji, je to pro mě i koníček, hodnotu svého fondového portfolia vůbec nesleduji, věřím, že jsem ho v horizontu deseti patnácti let namíchal správně. Rada na závěr – investujte také do sebe a svého zdraví, abyste si ty naspořené peníze v důchodu ještě užili.

Tomáš Salomon - generální ředitel České spořitelny

Investice do vzdělání i dětí. Na zajištění pohlížím dvěma trochu odlišnými pohledy. Jako zásadní totiž vnímám investici do vlastního vzdělání a osobního rozvoje. A to bych doporučil všem mladým lidem do čtyřiceti až padesáti let.

Já sám o důchodu nepřemýšlím jako o období, kdy bych nic nedělal. Pokud mi to fyzický a mentální stav umožní, budu pracovat. A jinak si to neumím představit. Jako stejně důležité vnímám také investici do vzdělání dětí.

Výhodné nemovitosti. Přechod do důchodu je pak spíše o udržení si té životní úrovně, na kterou je každý zvyklý. Hrozí, že může přijít velký propad.

Proto musíme každý myslet na budoucnost už teď. A bez ohledu na množství peněz, které máme k dispozici, si určitou finanční částku ukládat stranou. Například formou penzijního připojištění, doplněného o pravidelné investování. A stejně tak musíme myslet na to, kde budeme bydlet. V tomto ohledu je rozumné – a v současné chvíli vzhledem k úrokovým sazbám i cenám stále i výhodné – investovat do nemovitosti.

Andrej Babiš - vicepremiér a majitel Agrofertu

Zabezpečení lidé podceňují. Je za tím hlavně stereotyp z minulosti. Stát našim rodičům vnucoval názor, že se o ně plně postará, prostor pro vlastní iniciativu byl minimální. Smýšlení se mění pomalu. Ale ono spoléhat na státní důchod není tak špatné, pokud dokáže člověka zajistit. Současný státní důchod zajišťuje toho, kdo odpracoval potřebná léta a do systému platil. Česko má nejnižší míru příjmové chudoby v EU, náš systém snad není tak špatný. Bohužel narůstá počet těch, kdo si do důchodového pojištění platili minimálně a dnes si stěžují na nízký důchod. Možná měli i možnost si našetřit. Obecně ale platí, že naše platy jsou nízké, tudíž v nich není velký prostor pro větší úspory. Začít se zabezpečením na stáří je nutné co nejdřív. Formy mohou být různé, nejen spoření. Každý má jiné možnosti a potřeby. Důležité je, kde budu ve stáří bydlet. A hlavně zdravě žít!

Jak se na stáří chystám sám? Když mi zdraví dovolí, vzhledem ke své povaze práci neskončím nikdy! (Miliardář Babiš na běžné penzijní spoření spoléhat nemusí, má vlastní investiční fond Hartenberg, disponující pěti miliardami korun, pozn. red.)

Michaela Marksová - ministryně práce a sociálních věcí

Přemluvte zaměstnavatele. K zabezpečení na důchod osobně předně využívám penzijní připojištění. A když jsem byla v pozici zaměstnankyně, využívala jsem zároveň příspěvek zaměstnavatele. Je to věc, o kterou se lidé příliš nezajímají, a já bych jim chtěla vřele doporučit, aby tohoto příspěvku začali využívat v co největší míře.

A tam, kde zaměstnavatel tento příspěvek na penzijní připojištění neposkytuje, ať zaměstnanci zkusí přesvědčit jej o oboustranné výhodnosti. Kromě toho mám sjednané i životní pojištění s takzvanou investiční složkou, jejíž výnos se dá využít v důchodu na přilepšenou. Mám štěstí, že mám kamarádku finanční poradkyni, která nám už léta s financemi radí a se kterou všechny kroky konzultujeme. Spořte i minimální částku Jednoznačně bych chtěla všem občanům doporučit, aby mysleli na stáří a nespoléhali se výhradně na stát. Pokud máte jen trochu možnost, spořte si na důchod, i kdyby mělo měsíčně jít o zcela minimální částku. Vyplatí se to.

Tipy MF DNES

1. „Nedávejte všechna vejce do jednoho košíku“

Je to sice už trochu otřepané rčení, ale pro zabezpečení na důchod platí víc než pro cokoliv jiného. Tak, jako by se budoucí důchodci neměli spoléhat jen na peníze od státu, nemají bezvýhradně věřit pouze úložkám u penzijních fondů. „Každý, kdo má do penze dále než pět let, by měl část úspor určených na důchod směřovat do rizikovějších nástrojů, které přinášejí dlouhodobý růst hodnoty, a ne jen pravidelný úrok,“ říká bankéř Štěpán Ašer. Například do akcií či podílových fondů.

2. Začněte co nejdříve, po 40 už je pozdě

Lidé si začínají odkládat na důchod až těsně před čtyřicítkou. Jenže platí jednoduché pravidlo – čím později začnete, tím více pak musíte odkládat.

3. Vyvarujte se nevhodných investičních produktů

Experti upozorňují, že lidé často spoří na důchod nevhodně. Z průzkumů například vyplývá, že velká část Čechů nechává peníze ležet na běžných účtech. Bez ohledu na aktuální výši úroku však nejde o ideální nástroj, jak si vytvářet polštář na penzi. „Evergreenem je také spoléhání se na relativně drahé životní pojistky. Životní pojistka však má především pojišťovat, nikoli zhodnocovat volné peníze,“ říká finanční poradce Partners Vladimír Weiss.

4. Nebojte se současných nízkých úroků

Současné skoro nulové úroky sice mohou působit děsivě, ale nemělo by se stát, že by fondy úspory nezhodnotily. „Vzhledem k tomu, že spoření na důchod je většinou běh na velmi dlouhou trať, nejsou aktuální výkyvy v úrokových sazbách a výnosech dluhopisů či penzijních fondů až tak zásadní,“ míní hlavní ekonom Deloittu David Marek. Průměrné zhodnocení tuzemských penzijních fondů za posledních dvacet let dosáhlo téměř čtyř procent ročně. A tím lehce překročilo inflaci.