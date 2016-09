Rapová ikona Jay Z má problém se svým hudebním servisem. Prodělává miliony

Reprezentant newyorského Brooklynu, jeden z nejvlivnějších raperů historie, ale především byznysmen. Charakteristické rysy, které sám pětačtyřicetiletý Shawn Carter často zmiňuje. Někdejšího rezidenta sociálního bydlení Marcy Houses zná celý svět především pod jménem Jay Z. Rapová megahvězda Jay se nikdy netajil tím, že peníze a svobodný duch podnikání patří mezi jeho životní priority.

Koneckonců sám sebe spíše než za byznysmena označil za byznys jako takový. „Muži lžou, ženy lžou, čísla nelžou,“ nechal se slyšet na jedné ze svých skladeb. Pokud to Jay myslí vážně, nejméně jedna část jeho impéria o hodnotě minimálně 800 milionů dolarů má problém.

Letos tomu byl rok, kdy Jay Z za 56 milionů dolarů (více než 1,36 miliardy korun) koupil švédskou holdingovou společnost Aspiro. Firma provozující streamovací servis Tidal, který je ne nepodobný Apple iTunes či službě Spotify, za rok jeho správcovství vykázala ztrátu 28 milionů dolarů. Za tu samou dobu jí přitom obrat narostl o 30 procent na 309 milionů švédských korun (asi 874 milionů korun), upozornil na čísla z výroční zprávy americký list The Wall Street Journal.

Velká konkurence

Tidal na jednu stranu čelí velké konkurenci – jak iTunes tak Spotify jsou obratově větší společnosti. Služba Spotify ale na rozdíl od Tidalu loni vykázala mnohem pozitivnější růst a podle aktuálních čísel za rok 2015 zdvojnásobila obrat na 2,19 miliardy dolarů (asi 53 miliard korun). Tidal přitom vyvinul značnou marketingovou snahu konkurenci zastínit prémiovým materiálem od domovských hvězd jako Kanye West, který své poslední album The Life of Pablo stejně jako doplňkový materiál k němu nabídl v předstihu uživatelům služby Jay Z.

Z finančního výkazu společnosti rovněž vyplývá, že Tidal má nezaplacené účty. Dodavatelům na fakturách krátkodobě dluží 158 milionů švédských korun. Ještě roce 2014 to přitom bylo 34,7 milionů. Ze zápisu představenstva firmy vyplývá, že „představenstvo věří, že společnost bude schopna zajistit nové financování.“ Otázkou je, co si pod tímto výrokem představit. Jednou z možností je, že peníze do firmy naleje právě Jay Z.

Firma dále uvádí, že na tantiémách svým umělcům, mezi které patří i Jayova manželka Beyoncé nebo královna popu Madonna, vyplatil 300 milionů švédských korun, což činí zhruba tři čtvrtiny celého obratu. U společnosti, která zaměstnává 82 lidí, se taková částka dá pochopit.

Tidal měl v červnu letošního roku 4,2 milionu platících uživatelů. Apple iTunes má v porovnání 17 milionů platících uživatelů, Spotify potom odebírá 30 milionů jedinců.

Jay Z si i přes nevýdělečný Tidal na své finanční poměry stěžovat nemůže. Jenom letos již podle magazínu Forbes vydělal 53,5 milionů dolarů (téměř 1,3 miliardy korun), loni potom 56 milionů dolarů. Mezi hlavní zdroje jeho výdělků patří mimo koncertování a prodejů alb i řetězec sportovních barů 40/40 Club nebo oděvní značka Rocawear.