Jedna jízdenka pro celé Česko. Revoluce na železnici má ale zádrhel: cenu

Plán na jednotný tarif schválilo tento týden ministerstvo dopravy, příprava by se měla rozjet v příštích týdnech. V české dopravě je to průlom: právě rozdílné jízdné a podmínky pro dopravce jsou považovány za hlavní překážku soutěží na dálkové i regionální vlaky. To v minulosti potvrdil i antimonopolní úřad.

„Národní tarif počítá s tím, že bude možné jet libovolným spojem libovolného dopravce mezi dvěma body na základě jednoho jízdního dokladu,“ řekl ministr dopravy Dan Ťok.

Projekt má na starosti ministerský podnik Cendis, který by měl zajišťovat i rozúčtování tržeb a nákladů mezi jednotlivými dopravci. V Česku jsou podobné tarify už běžné, ale jen na krajských úrovních. O celostátní jízdenku byly v minulosti různé pokusy, ale vždy selhaly. Dopravcům se do dohod nechtělo z obavy z kartelové dohody. Proto teď chce udělat tarif ministerstvo dopravy.

Podle Miroslava Vyky, prezidenta Svazu cestujících ve veřejné dopravě, by měl jednotný tarif umožnit cestování libovolnými vlaky, autobusy i městskou dopravou. „Odbavení cestujících by mělo být stejně jednoduché jako otočení klíčem od auta,“ řekl Vyka.

Problémem může být cena

Podle materiálu se má celostátní tarif povinně týkat dálkových vlaků, které objednává ministerstvo dopravy. Postupně by do něj stát rád začlenil například i krajské vlaky nebo autobusy tak, jako je to ve Švýcarsku, které je průkopníkem jednotných jízdenek. Fungují tam výborně, jsou jen dosti drahé.

Právě cena je v analýze považována za mírnou hrozbu.

Zákazníci na české železnici jsou dnes částečně rozmazlení, zejména na hlavních trasách Praha–Olomouc–Ostrava či Praha–Brno, kde platí za jízdenky v přepočtu na kilometr výrazně méně, než je běžný kilometrický tarif Českých drah. Důvodem je konkurence více dopravců. Dochází tak k situacím, kdy jízdenka stejným vlakem stojí z Prahy do Brna méně než z Kolína do Brna. Nový jednotný tarif ale počítá s tím, že se jízdné bude počítat podle ujetých kilometrů, ne podle konkurence.

Jinými slovy, pokud dnes někdo jede například z Plzně do Ostravy, vyplatí se mu koupit jízdenku do Prahy a pak další do Ostravy a vyjde ho to levněji, než když se bude počítat cesta podle ujetých kilometrů. Národní tarif umožní jednodušší nákup na jednu jízdenku, ale za vyšší cenu.

Z Prahy do Ostravy o 300 korun dráž?

Návrh počítá s cenou 1,35 Kč za kilometr, každoročně navýšenou o inflaci. K tomu se připočte poplatek 9,50 Kč za každou vydanou jízdenku bez ohledu na vzdálenost.

Podle jednotného tarifu by tak jízdenka z Prahy do Ostravy vyšla na 480 korun. Běžně se přitom dnes dají jízdenky sehnat na této trase za 150 i méně korun. Výše ceny za kilometr je ale zatím orientační, může se měnit.

Návrh řeší i zavedení časových jízdenek včetně možnosti roční jízdenky na celou železniční síť nebo obdoby současných In Karet s různě velkou slevou, zatím ale bez konkrétního návrhu.

Už dnes je na některých tratích v jízdném chaos. Například mezi Plzní a Mostem jezdí za veřejné peníze vlaky Českých drah (osobní a spěšné) a GW Train Regio (rychlíky). Navzájem si jízdenky neuznávají, takže při koupi zpáteční jízdenky musí lidé řešit, s jakým dopravcem pojedou.

Ministerstvo dopravy se jednotnou jízdenkou snaží vzít Českým drahám jeden z trumfů, kterým státní železniční společnost blokuje u antimonopolního úřadu soutěžení na železnici. „S ohledem na plány ministerstva dopravy otevírat dálkovou železniční dopravu konkurenci je zavedení jednotného tarifu naprostou nutností,“ dodal Vyka.

České dráhy jednotný tarif vítají. „Jednotný celostátní tarif je jednou ze základních podmínek, které je potřeba splnit ještě před otevřením trhu v železniční dopravě. Jsme připraveni nad materiálem ministerstva diskutovat a aktivně se podílet na přípravě modelu síťového odbavení cestujících i na jeho realizaci,“ říká mluvčí firmy Radek Joklík.

Společnost chce státu nabídnout například fungující kartové systémy pro odbavení zákazníků, které lze využít jako nosiče dokladů více dopravců včetně jízdenek integrovaných systémů měst a krajů.