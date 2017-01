Půjčovna vlaků je dobrá zpráva pro soukromníky. Odborářům se nelíbí

Jihomoravský kraj chce pořídit jedenatřicet vlaků, které bude následně pronajímat. I proto se pro podobný model vžilo označení půjčovna vlaků. Podobný model funguje v několika regionech v Německu, není ale příliš častý.

Jihomoravský kraj už soutěž vypsal, pro kraj ji zajišťuje společnost MT Legal. Kraj poptává 25 elektrických jednotek nejméně pro 310 lidí a šest posilových nejméně pro 140 lidí. Jde o největší zakázku na české železnici na nákup nových vlaků za posledních pět let, hodnota činí 5,5 miliardy korun. Kraj čeká, že vlaky získá v druhé polovině roku 2019, výrobce mu bude poskytovat plný servis vlaků na dalších třicet let.

Podobný koncept zkouší prosadit ministerstvo dopravy. To však se svým materiálem na státní půjčovnu zatím narazilo. V meziresortním připomínkovém řízení se proti záměru postavilo především ministerstvo zemědělství. Jeho připomínky velmi kopírovaly argumentaci Českých drah, které se proti půjčovnám staví dlouhodobě.

V případě Jihomoravského kraje však už v komentářích nejsou České dráhy tak striktní jako v případě ministerských plánů. „Dáváme přednost konceptu, kdy majitelem vozidla je dopravce, neboť vlastnictví železničních kolejových vozidel je konkurenční výhodou. Regiony však mají i možnost, kterou zvolil Jihomoravský kraj. My takové rozhodnutí respektujeme a v tom případě nabízíme kraji naše dlouholeté know-how v oblasti provozu a provozní údržby vlakových souprav,“ řekl mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

Odboráři hřímají, soukromníci jsou pro

Ostře se proti takovému modelu vymezují odboráři, podle kterých se z dopravců stanou jen personální agentury.

Nákup nových vozů je prvním krokem, následovat bude výběr dopravce. Dosud mají až na pár výjimek kraje uzavřené smlouvy s Českými drahami bez soutěže. I proto takový model soukromníci vítají.

Po dlouhé době se neozývají ani hlasy, které by zpochybňovaly samotnou soutěž na nákup vlaků – že by byla šita některými ukazateli na míru některým uchazečům. Dosud elektrické jednotky dodávala Českým drahám pouze Škoda Transportation, soukromý dopravce Leo Express nakupoval u výrobce Stadler.

„Vyhlášení výběrového řízení vítáme, je to plně v souladu s evropskou legislativou a je to garance následného spravedlivého přidělování dotovaných zakázek na železnici vítězům výběrových řízení, kteří předloží nejlepší nabídku,“ říká majitel RegioJetu Radim Jančura.

Dotace jsou podmínkou

Soukromníci tvrdí, že soutěže jsou jedinou cestou, jak mohou objednatelé získat nejlepší poměry ceny a výkonu. Nákup vlaků Jihomoravským krajem má však jednu podmínku – evropské dotace. A ty zatím jisté nejsou. Ministerstvo dopravy původně přišlo s optimistickým plánem, že by na nové vlaky mohlo jít přes 15 miliard korun, poslední čísla jsou ale podstatně střízlivější a mluví o částce kolem osmi miliard korun. Pro čerpání peněz jsou přitom vlaky ideální, na rozdíl od řady staveb silnic a železnic dotovaných ze stejného programu je nezdržuje složité povolování.

„Obsah výzev i rozsah prostředků na nové vlaky se bude odvíjet od toho, v jaké podobě bude vládou schválen materiál o otvírání trhu,“ řekl mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Neřold. Ministerstvo je přitom po připomínkovém řízení ve schizofrenní situaci – některá ministerstva chtějí kvůli půjčovně důkladné analýzy, jiná ho kritizují za to, že se ještě na vlaky nečerpají peníze. Materiál by měl jít do vlády v úterý.

Velké spory o dotace souvisí i s loňským dopisem z Evropské komise, v němž Brusel dotace podmínil tím, že se budou dopravci pro jejich provoz soutěžit.