Eurokomisařka Jourová: Ať VW za dieselgate pořádně odškodní i Evropany

Volkswagen loni v září přiznal, že po celém světě do zhruba 11 milionů naftových automobilů instaloval software, který umožňuje manipulovat s testy emisí. Skandál se týká i zhruba 1,2 milionu vozů Škoda Auto. Na to, že jeden z největších světových producentů aut kontrolory i své zákazníky vědomě podváděl, se přišlo v USA, konkrétně se věci chopil Úřad pro ochranu životního prostředí EPA (více jsme o úplném počátku kauzy psali zde).

Tlak vyvíjeli nejen američtí regulátoři, ale i zákazníci. Soud potom Volkswagenu nařídil odkoupit postižené vozy zpět. Zákazníci mají zároveň nárok na kompenzaci až do výše 10 tisíc dolarů (téměř 260 tisíc korun).

V Evropě je odezva poněkud laxnější. V Evropské unii musí Volkswagen v důsledku této kauzy svolat k úpravě zhruba 8,5 milionu aut. Automobilka ale odmítá výzvy, aby evropské zákazníky za stejný podvod odškodnila podobným způsobem jako zákazníky ve Spojených státech.

Jourová s tím podle listu Die Welt spokojená není a sdělila, že stále postrádá jakýkoli mimořádný bonus či kompenzaci pro evropské zákazníky. Prohlásila, že bude Volkswagen s tímto tématem dál konfrontovat. Začátkem února se má setkat s generálním ředitelem Volkswagenu Matthiasem Müllerem a očekává, že automobilka mezitím v této otázce učiní pokrok.

Müller však už v létě pro Die Welt am Sonntag uvedl, že odškodnit Evropany po americkém vzoru se mu nechce, protože by to bylo „vzhledem k rozdílným právním podmínkám nepřiměřené a navíc příliš nákladné“ (informovali jsme zde).

Mezitím pokračuje vyšetřování komise o rozsahu celé aféry. Ta začátkem prosince vyzvala sedm států včetně Česka, aby přestaly hájit autovýrobce na úkor spotřebitelů a na vyšetřování se více podílely (psali jsme zde).