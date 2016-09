Na poslední chvílí míří k soudu tisíce žalob na VW. Právníci najímají dodávky

Jde o hodně. Vyjádřeno v číslech, v žalobách investorů je zatím podle Bloombergu téměř 11 miliard eur. Aby šanci na získání těchto peněz nepropásly, chtějí právní kanceláře spisy doručit ještě před půlnocí. Termín je však sporný, možná jde o zbytečnou paniku.



V Dolním Sasku, tedy ve spolkové zemi, v níž sídlí koncern Volkswagen, není možné v občanskoprávním sporu podat dokumenty k soudu elektronicky. Paradoxně také díky tomu se ukazuje, jak je takzvaná Dieselgate velkou kauzou. Na řadu přicházejí faxy a také doprava a kurýrní služby.

Advokáti Andreas Tilp a Klaus Nieding si najali dodávky, aby dopravili celkem 6 tisíc žalob k soudu v Braunschweigu, pod který emisní skandál místně náleží. V boji s časem musí Niedingova dodávka napěchovaná pěti tisíci spisy překonat vzdálenost 350 kilometrů, jeho kolega z města Kirchentellinsfurt to má k soudu dokonce pět set kilometrů.

Investoři napadají automobilku kvůli ztrátám na kapitálových trzích. Akcie Volkswagenu ztratily jen během prvních dvou dnů po loňském odhalení skandálu 18. září americkými úřady více než třetinu své hodnoty. Pondělí je prvním otevíracím dnem po tomto jubileu a podle některých výkladů i posledním možným termínem pro podání žalob. To je však sporné. Mnozí právníci o tom pochybují.

Přesto, zejména kvůli nátlaku investorů, advokátní kanceláře mobilizovaly své síly a na poslední chvíli zahřívají faxy a využívají kurýrní služby.

Instinkt stáda

„Nikdo nechce riskovat to, že soud uvidí termín pro podávání žalob jinak,“ vysvětlil listu The Hamilton Spectacor nebývalou aktivitu právníků advokát berlínské společnosti Lindenpartners Thomas Asmus. „Instinkt stáda je silný. Všichni podávají teď, takže to udělám taky,“ popsal. Sám však nesouhlasí s názorem, že termín skončí o půlnoci.

Paniku kolem podávání žalob „za pět minut dvanáct“ přiživil advokát Andreas Tilp, který shromáždil žaloby celkem za 3,3 miliardy eur. Zveřejnil totiž článek, v němž se svým kolegou obhajuje roční dead-line pro podání, který končí právě v pondělí 19. 9. 2016 o půlnoci.

Ani někteří další právníci s tím však nesouhlasí. „Pan Tilp rozhodně dosáhl jedné věci: vyvolal obrovskou nejistotu na straně investorů,“ uvedl advokát Alexander Druckenbrodt z právní firmy Kaye Scholer ve Frankfurtu nad Mohanem. „Podle mě se v tento den nestane nic a případy nebudou promlčeny, pokud žaloby nepodáte,“ uklidňoval. Zjevně to však nepomohlo.

Volkswagen: Za pád akcií nemůžeme

Okresní soud v Braunschweigu záplavu žalob čeká, povolal dokonce čtyři brigádníky, kteří mají spisy zpracovávat. Automobilka do minulé středy čelila zhruba 380 žalobám ze strany investorů. Řada žalob viní firmu Volkswagen ze ztrát na kapitálových trzích. Automobilka však trvá na tom, že nic nezanedbala. „Volkswagen je toho názoru, že management společnosti plnil řádně své informační povinnosti v rámci pravidel na kapitálových trzích,“ uvedla firma.

Jeden z dlouholetých zaměstnanců Volkswagenu byl nicméně v minulých týdnech v USA obviněn z toho, že se pokusil podvést regulátory a zákazníky. Jde o první případ od doby, kdy zhruba před rokem začalo aféru vyšetřovat americké ministerstvo spravedlnosti.